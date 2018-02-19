Olay, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Burak Y. (19) yönetimindeki 70 ED 543 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki Ali Rıza Kuku'ya (42) daha sonra da büfe önünde bekleyen ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Meltem A'ya (20) çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı Ali Rıza Kuku, bahçeye uçan aracın altında kaldı. İtfaiye ekipleri ile sağlık görevlilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan Kuku, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, hafif yaralanan araç sürücüsü Burak Y. ile Meltem A. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç kaza mahallinden çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği büfeye üniversite öğrencilerinin sıklıkla gittiği öğrenilirken, akşam saatinde az sayıda öğrencinin bulunması ise faciayı önledi.

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