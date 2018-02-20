Bir Alman kadının 50 yıl önce Türk sevgilisi Mehmet’e yazdığı mektup Malatya’da bir plakçıda bulunan makara teyp cihazından çıktı. Ayrılık sonrası yazıldığı sanılan mektupta ismi bilinmeyen Alman kadın sevgilisine sitem ediyor. Fotoğrafının yanı sıra bir tutam saçını da iliştirdiği ve son busesinin yer aldığı 2 Şubat 1969 tarihli mektubunda Alman kadın, “Neden benim canımı yaktın? Hiç mi korkun yoktu yaptıklarından? Sen beni çok yanlış anladın. Üzülüyorum senin benden ayrılmana. Sana mutlu bir yaşam diliyorum” diye yazmış.

Fotoğrafını da gönderdiğini belirten kadın “Sevgili Mehmet, bugün sana verdiğim sözü tutuyorum. Sana eski resmimi gönderiyorum. Ne yazık ki eski resimler, sakın darılma yıllar geçiyor. İkimiz de ne yazık ki yaşlanıyoruz” sözleriyle mektubunu bitirmiş.

KAHRAMANLARI KİM?

Plakların yanı sıra eski radyo ve televizyon da satılan dükkâna kayıt ve teyp cihazının Kırıkkale’den getirildiği belirtildi. Gazete Habertürk'ten Ferdi Durdu'nın haberine göre Malatya Sanat Sokağı’nda plakçılık yapan Yıldıray Akçer, “Cihazı aldıktan sonra kontrol amaçlı açıp, kullanma kılavuzunu ararken, altından mektup çıktı. Almanya’da mektubun tercümesi yapıldı. 1970-72 yıllarında üretilen cihazı Kırıkkale’den bir elektronikçiden aldım. Ona da bir hurdacıdan gelmiş. Mektubu görünce hepimiz çok şaşırdık” diye konuştu.

Yarım asır önceki aşk hikâyesinin kahramanları ise merak konusu oldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER