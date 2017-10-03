Kireçlenmeye karşı umut olan ilaç

İngiliz bilim insanları tarafından geliştirilen bir hap kireçlenme hastalarının umudu oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; şimdilik M1V-711 olarak adlandırılan ilaç, eklemlerdeki hareketi sağlayan molekülleri artırarak tutukluluğu engelliyor.

Avrupa’da 244 hasta üzerinde 6 ay denenen kireçlenme hapının hastaların kemik erimesini durdurduğu ve dizlerindeki rahatsızlığı azalttığı belirlendi. Hapın etkisini göstermesi için günlük olarak alınması gerekiyor. ingiliz uzmanlar yapılan denemelerin ümit verici olduğunu ancak daha fazla teste ihtiyaç olduğunu belirtiyor.