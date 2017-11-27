Konya Akgöl Sazlığı'nda flamingo katliamı

Konya'nın Ereğli ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri olan Akgöl Sazlığı'nda 6 adet flamingo öldürülmüş olarak bulundu.
DHA'nın haberine göre, flamingoları bulan doğa fotoğrafı tutkunu İbrahim Pekpostalcı, flamingoların tüfekle vurulduğunu tahmin ettiğini belirterek, "Etrafta tüfeğe ait fişekler vardı. Sanırım can çekişmesin diye de hayvanları boğazından kesmişler. Sonra da oradaki vahşi ve yırtıcı hayvanlar parçalamış." dedi.
Devlet Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sorumluk alanı içinde yer alan Akgöl Sazlığı, Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçeleriyle, Karaman'ın Ayrancı ilçesi sınırları arasında; sazlık, bataklık, çamur adacıkları ve bunları çevreleyen çayırlarla çorak düzlük ve steplerden oluşan 6 bin 800 hektarlık bir bölgedir.
Akgöl, 1992 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 'I. Derecede Doğal Sit Alanı', 1995 yılında Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğünce 'Tabiatı Koruma Alanı' olarak ilan edildi. Akgölde, kılkuyruk ördek, flamingo, kaya kartalı, balıkçıl, leylek, kerkenez, kaşıkgaga, çamurcun, yeşilbaş ördek ve boz kaz gibi göçmen hayvanlar yaşıyor.
6 FLAMİNGO KATLEDİLMİŞ
Doğa fotoğrafı tutkunu İbrahim Pekpostalcı, dün Akgöl Sazlığı'na fotoğraf çekmeye gitti. Ancak 2'si suyun içinde 4'ü kıyıda olmak üzere 6 flamingonun katledilmiş olduğunu gördü. Flamingoların, av tüfeğiyle öldürülmüş olduğunu tahmin eden Pekpostalcı, "Etrafta tüfeğe ait fişekler vardı. Sanırım can çekişmesin diye de hayvanları boğazından kesmişler. Sonra da oradaki vahşi ve yırtıcı hayvanlar parçalamış." dedi.
Göçmen kuşların uğrak yeri olan Akgöl Sazlığı'nda hayvanların zarar görmemesi için önlem alınması gerektiğini ifade eden Pekpostalcı, " Burada yüzlerce kuşlar ve hayvanlar var. Bunların katliama uğramaması için önlem alınmalı. Ayrıca Akgöl'e gezip görmek isteyenler uygun bir yol olmadığı için rahatlıkla gelemiyor. Buraya ulaşım için düzenli bir yapılırsa, hayvanları katletmek isteyenlerde rahat tavır sergileyemez. Her an başka bir kişiye yakalanma korkusuyla hayvanları öldürmekten vazgeçer." dedi.
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