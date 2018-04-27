Konya'nın Akşehir ilçesinde bir köpek diri diri yakılarak öldürüldü. Vatandaşlar olaya tepki gösterirken polis hayvanı vahşice öldüren kişi ya da kişilerin yaklanması için çalışma başlattı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın aktardığı bilgilere göre, Akşehir Seyran Mahallesi Zümrüt Camii'nin yanındaki ormanlık arazide dün akşam saatlerinde Akşehir sokak hayvanları koruma gönüllüsü Yücel Türkcan'a ait olduğu öğrenilen köpek kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Can havliyle sağa sola kaçmaya çalışan köpek ile birlikte otlar da yandı. Durumu fark eden vatandaşların haber verdiği Türkcan gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun bir vahşet olduğunu belirten Türkcan "Burada bu hayvanı yakmışlar. Yazıklar olsun! İnsanlıktan utanın. Allah kahretsin bunu yapanı. Cayır cayır yakmışlar. Ben yaşatmak için çalışırken, yavruyken ben baktım büyüttüm, mama verdim yedirdim. Bu kadar mı vahşileştiniz? Bunu yapan insan olamaz" dedi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından köpek ilçe çöplüğüne götürerek gömüldü. Polis, hayvanı vahşice öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Köpeğin sahibi Yücel Türkcan sosyal medya hesabından köpeğinin yanmış fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafları gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

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