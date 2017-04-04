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Bella Hadid: Müslüman olmaktan gurur duyuyorum

04 Nisan 2017 Salı, 11:23:42

  • 1 Bella Hadid: Müslüman olmaktan gurur duyuyorum
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    Son dönemin en gözde top modellerinden biri olan Bella Hadid, Porter dergisine kapak kızı oldu.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 1 saat önce
    helal olsun
  • Misafir 1 saat önce
    bir kedicik daha...
  • Misafir 4 saat önce
    taksirat, kusurlar demektir. kusur, meftada da olur canlıda da.
  • Misafir 5 saat önce
    allah doğru yolu bulmasını nasip etsin..
  • Misafir 6 saat önce
    taksirata ne olmuş? Taksirat vefat eden insanlar için geçerlidir.
  • Misafir 6 saat önce
    Helal olsun
  • Misafir 6 saat önce
    Allah taksiratlarını affetsin
  • Misafir 7 saat önce
    Müslüman neye göre müslüman ? Müslümanlıkta nelerin yapılıp nelerin yapılmadığını acaba biliyor mu ?
  • Misafir 7 saat önce
    GÜNAH SORUNUNU NASIL ÇÖZECEKSİNİZ SADECE DUAYLA OLURMU !!!
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