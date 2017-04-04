Bella Hadid: Müslüman olmaktan gurur duyuyorum

04 Nisan 2017 Salı, 11:23:42 | Güncelleme: 17:22:08
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Son dönemin en gözde top modellerinden biri olan Bella Hadid, Porter dergisine kapak kızı oldu.
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20 yaşındaki Hadid, Terry Richardson'ın objektifine poz verdi. Filistin asıllı iş adamı Mohamed Hadid'in kızı olan Bella Hadid, dergiye verdiği röportajda "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.
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Bella Hadid, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göçmenlere ve özellikle de Müslümanlara yönelik politikalarına ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:
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"Benim babam da ABD'ye bir göçmen olarak geldi. Babam her zaman dindar bir adam oldu ve hep bizimle birlikte dua ederdi. Bir Müslüman olmaktan gurur duyuyorum."
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Hadid, bir göçmen çocuğu olarak dünyaya gelmenin hayata bakışını da şekillendirdiğini sözlerine ekledi. Bella Hadid, şarkıcı The Weeknd ile ayrılığına ilişkin soruya da "Yeni bir ilişkiye başlamak için acele etmiyorum" diye yanıt verdi.
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Bella ve kendisi gibi model olan ablası Gigi Hadid, Filistin asıllı Ürdünlü işadamı Mohamed Hadid'in Hollandalı model Yolanda Foster ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan ortancası.
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Ablası Gigi Hadid'in ardından moda dünyasına adım atan ve kariyerinde hızla yükselen Bella Hadid'in kendinden küçük Anvar adında bir de erkek kardeşi var. Ailenin tek erkek çocuğu da moda dünyasına adım attı.
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Anvar, Bella ve Gigi Hadid, moda dünyasının yükselen yıldızları arasında.