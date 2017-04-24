1 | 8

Alişan, geçtiğimiz gün verdiği röportajda, "Görüştüğüm biri var ama şu anda ismini söyleyemem. İlişkimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde giderse, en kısa zamanda mutluluğumu paylaşacağım inşallah. Belki tanırsınız; herkes tanımıyordur ama tanıyanlar vardır. Biz birbirimizi yeni yeni tanıyoruz ve her şey çok güzel gidiyor. Bu evreyi geçersek, en çok istediğim şey evlenmek...