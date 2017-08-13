Açalya Samyeli Danoğlu ile eşi Erman Ademoğlu tatilde

İşadamı Erman Ademoğlu ile geçen yıl dünya evine giren 2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, Bodrum Yalıkavak’ta ortaya çıktı.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, eşiyle sahilde bisiklet turu yapan güzel oyuncu, karşısında muhabirleri görünce şaşırdı. Tatilde yeni sezon için gelen dizi tekliflerini değerlendirdiğini belirten Danoğlu, “Hep komedi rolü geliyor. Ben başka rollerde de oynamak istiyorum” diyerek yapımcılara mesaj yolladı.

Açalya Samyeli Danoğlu

Erman Ademoğlu