Mardin'de 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Mardin Valiliğinden alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.



AA'nın haberine göre; operasyonda çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi.



Etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde bölge yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi.

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