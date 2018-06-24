20’inci yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ABD’li aktris ve model Marilyn Monroe, Mardin’de yeniden hayat buldu. Ünlü yıldıza benzerliğiyle dikkat çeken 44 yaşındaki, 4 çocuk annesi Melek Akarmut, Mardin’de geçen ay ‘Marilyn Sabun Dünyası’ adlı bir sabun dükkânı açtı. Marilyn Monroe tarzı saç stili ve elbisesiyle dükkâna gelenleri şaşkına çeviren Akarmut, bir anda Mardin’de ün kazandı. Dükkâna gelen hemen herkes, Akarmut’la fotoğraf çektiriyor. Öyle ki kimi zaman Akarmut’u görmek için gelenler dükkânın önünde sıra oluşturuyor. Yıllarca gelinlik modelliği yapan Akarmut, hikâyesini Gazete Habertürk’ten Uzay Kesmen'e anlattı:

“Eşim asker olduğu için 6 yıl önce Mardin’e taşındım. Marilyn Monroe’ye zaten hep benzetiliyordum. Bir arkadaşımdan böyle bir teklif geldi. Sabunları araştırmaya başladım ve Mardin’de üretim yapan bir firmanın ürünlerini tercih ettim. Dükkânımın adını da ‘Marilyn Sabun Dünyası’ koydum. Parasız bu işe girdim, 1 ayda bütün borçlarımı kapattım. Günde 200 kişi dükkâna geliyor. Benimle fotoğraf çekilmek için sırada bekliyorlar.”

‘BERLİN’DEN BİLE BAYİLİK İSTİYORLAR’

Mardin’in çok modern bir şehir olduğunu söyleyen Akarmut, gördüğü ilgiyle beraber bayilikler istendiğini, bu yüzden en kısa zamanda patent alacağını da ekledi:

“Batman, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul... Bayilik istiyorlar. Kendi sabunlarımı üreteceğim ve kendi markamı basacağım. Berlin’den bile bayilik isteyen var.”