TBMM’de, 15 Temmuz saldırısının hemen ardından, milletvekili odalarının bulunduğu eski halkla ilişkiler binası yıkıldı. Meclis yetkilileri, binanın yerine, altında hem sığınak hem de saldırı halinde bile çalışılacak genel kurul salonu bulunan yeni bir bina inşa edileceğini açıkladı.
Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre halihazırda bazı milletvekillerinin, vekil binasında yer olmaması nedeniyle TBMM Kampusundaki farklı binalara dağılmış olması, Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısının artması, bakanların artık milletvekilleri arasından seçilmemesi gibi nedenlerle 172 milletvekilinin açıkta kalacağı hesaplanmış ve Meclis’in tatile girmesiyle birlikte yeni binanın temelinin atılması planlanmıştı. Ancak yaz geçti, temel atılmadı. Seçimin olağan tarihine 2 yıl kalmış olmasına rağmen yeni bina işinin ağırdan alınması, Meclis’te yeni senaryoları gündeme getirdi.
Önce Ankara’da yeni bir kampus alanı arandığı bilgisi kulislere sızdı.
Meclis Başkanı İsmail Kahraman, bunu reddetti. Meclis kulislerinde dile getirilen son formül ise aslında geçmişten bu yana zaman zaman konuşulan; “milletvekillerine oda yerine, yıllık belli bir bütçe ödeneğinin tahsis edilmesi” formülü. Buna göre Meclis; milletvekillerine oda vermeyecek, eleman tahsis etmeyecek.
AYLIK 40 BİN TL
Milletvekilleri, dünyada bazı parlamentolarda da uygulanan yöntemle, tahsis edilecek ödenekle kendi bürolarını kuracak. Formül ilk gündeme geldiğinde bir milletvekilinin Meclis’e aylık maliyetinin 40 bin TL civarında olduğu hesaplanmıştı. Milletvekiline maaşı dışında; personel çalıştırması ve büro tutması için bu civarda bir para ödenebileceği belirtiliyor. Formülün önündeki en önemli engel, milletvekiline ödenek ve yolluk dışında ödeme yapılması yasağı. Partiler formül üzerinde anlaşırsa bu konuda yasal altyapının hazırlanabileceği ifade ediliyor. Formül hayata geçerse Meclis Kampusu içinde sadece, komisyonların, parti gruplarının ve TBMM Başkanlık Divanı’nda görevli milletvekillerinin makam odaları bulunacak.
Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde yapılan milletvekili odalarının bulunduğu bina, 15 Temmuz sonrası yıkılmıştı.
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