Mersin'in Tarsus ilçesinde muadil ilaç yüzünden çıkan tartışma sonrası bir grubun sopa ve parke taşlarıyla eczaneye saldırması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi karşısında bulunan bir eczanede meydana gelen olayda, eczaneye ilaç almaya gelen bir kişi ile eczane çalışanları arasında muadil ilaç tartışması çıktı.

İHA'nın haberine göre; diğer vatandaşların araya girmesiyle eczaneden ayrılan kişi daha sonra kalabalık bir grupla tekrar eczaneye geldi. Parke taşlarıyla eczaneye saldıran şahıslar, eczane çalışanlarından Süleyman Kaya'yı ağır yaralarken, eczanede çalışan diğer 3 kişiyi de çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 zanlı gözaltına alınırken, yaralanan eczane çalışanları hastaneye sevk edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Tarsus'ta yaşanan olayla ilgili Sağlık Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tarsus’ta bir eczanede, eczacımızın hastaya eşdeğer ilaç vermek istemesi üzerine gerçekleştiği öne sürülen 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı elim saldırıyı kınıyoruz. Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız.

Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz.

Bu hadiseye sebep olduğu belirtilen muadil (eşdeğer) ilaç verme hususunda da bilinmelidir ki eşdeğer ilaç; etkin madde açısından orijinal ilaçla aynı olan ilaçtır.

Ülkemiz piyasasındaki tüm ürünlerin kaliteleri ise gerek ruhsat alıp piyasaya çıkmadan önce gerekse de piyasa da iken yapılan denetim ve takiplerle sıkı kontrol altında tutulmaktadır. Dolayısıyla hastalarımız eşdeğer ilaçları gönül rahatlığıyla kullanabilirler."