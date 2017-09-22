Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Eski Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in (89), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
AA muhabirine konuşan Akif'in kızı Ulya, babasının vefat haberini doğrulayarak defin merasiminin bu gece gerçekleştirileceğini söyledi.
İhvan üyeleri savunma heyetinin başkanı Abdulmunim Abdulmaksud da yaptığı basın açıklamasında, Akif'in başkent Kahire'deki aile mezarlığında defnedileceğini ifade etti.
Abdulmaksud, Akif'in sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından, tutulduğu hapishaneden Kasr el-Ayni Hastanesi'ne nakledildiğini ve burada hayatını kaybettiğini duyurdu.
"İrşad Bürosu Olayları" olarak bilinen tek davadan yargılanarak müebbet (25 yıl) hapse mahkum edilen Akif hakkında verilen karar, geçen ocak ayında temyiz mahkemesi tarafından bozulmuş, "başka bir mahkeme ve yargı heyeti tarafından tekrar yargılanmasına" hükmedilmişti.
MUHAMMED MEHDİ AKİF KİMDİR?
12 Temmuz 1928'de dünyaya gelen Muhammed Mehdi Akif, Memun el-Hudeybi'nin hayatını kaybetmesinin ardından 2004'te İhvan Rehberlik Konseyi Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin 2010'da dolmasının ardından tekrar aday olmayacağını ifade eden Akif, görevini bırakmıştı.
Hayatta iken görevini bırakan tek İhvan lideri olan Akif, teşkilatın yenilikçi kanadını temsil etmekteydi.
Ömrünün geri kalanında ne yapacağına ilişkin bir soruyu Akif, "Çiftliğimde geçirmeyi planlıyorum." şeklinde cevaplandırmış, ancak 3 Temmuz 2013'te yapılan askeri darbenin ardından gözaltına alınarak yargılanmıştı.
Hukuk Fakültesi mezunu olan Akif, 1954'te yargılanarak idama mahkum edilmiş, ancak sonra cezası müebbete çevrilmiş ve 1974'te hapisten çıkmıştı.
1987-2009 yıllarında İhvan Rehberlik Bürosu üyeliği yapan Akif, 1987'de Kahire'nin doğu bölgesinden milletvekili olarak İhvan listesinden meclise girmişti.
Hüsnü Mübarek döneminde 1996'da gözaltına alınarak "İhvan'ın Uluslararası Teşkilat Başkanı olmakla" suçlanan Akif, 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Akif, 1999 yılında özgürlüğüne kavuşmuştu.
Akif ayrıca Ürdün Krallık Araştırmaları Merkezi'nin 2009'da yayınladığı raporunda, "İslam dünyasının en etkili 50 şahsiyetten 12'ncisi" olarak gösterilmişti.
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