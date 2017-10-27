Murat Yıldırım’ın öpüşme sahneleri eşinin gözetiminde çekildi

Beyazperdede romantik komedi rüzgârı estiren ‘İlk Öpücük’te Murat Yıldırım ve Özge Gürel’in öpüşme sahnelerinde İmane Elbani’nin de sette olduğu ortaya çıktı. Faslı güzelin galalarda olduğu gibi çekimler süresince de eşine desteklediği öğrenildi.

TEKRARLARDA TEDİRGİNLİK YAŞADI

Konuşulanlara göre Murat Yıldırım, öpüşme sahnelerinde gerildi. HT Magazin'in haberine göre filmin beş ayrı bölümündeki öpüşme sahneleri çekilirken tekrarlar olunca tedirginlik yaşadı. Tirilye ve Gölyazı’daki çekimlerde bu sahnelerin çabuk tamamlanması için set ekibini uyardı.

‘HAYAT ARKADAŞLIĞI BU İŞTE’

Murat Yıldırım, eşinin her an yanında olmasıyla ilgili Bursa galasında şöyle konuşmuştu: “Hayat arkadaşı denilen şey bu işte. O yanımdayken çok iyi hissediyorum. Evlenip de ayrı kalmak hayat arkadaşlığına göre bir şey değil.”