Polis sözcüsü Mohammed Shehu, yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Birani köyünde silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 18 kişinin öldüğünü bildirdi.

AA'nın haberine göre; Shehu, köylülerin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletinde üç gün önce silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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