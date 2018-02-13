Ünlü Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Agop Kotoğyan, nam-ı diğer “Kolsuz Agop" hayatını kaybetti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 79 yaşındaki Prof. Dr. Agop Kotoğyan cumartesi günü törenle uğurlanacak.

Agop Kotoğyan kimdir?

Prof. Doktor Agop Kotoğyan, ilkokuldan mezun olduktan sonra gümüş atölyesinde çalışırken kolunu pres makinesine kaptırdı ve kolunu kaybetti. Kotoğyan günlerce komada kaldı. Doktorlar 'yaşamaz' demişti ama o tıp dünyasının önemli değerlerinden biri oldu.

Sol elini daha iyi kullanmak için evdeki sökük, yırtık şeyleri dikmeye başlamış. İki yıl içinde de kimseden yardım almadan tüm bunları tek başına yapabilir hale gelmiş.

Türkiye'nin yetiştirdiği bir değer olan Prof. Dr. Kotoğyan, birçok ülkenin üniversitesinden teklif aldı ancak Türkiye'de kaldı.

"Neden gitmedin" diye sorulduğunda da şu cevabı verdi: "Bir ülkeyi sevmek demek, bu topraklarda geçirdiğin güzel ve iyi günleri sevmek demek değildir. İyi günde ve kötü günde burada olmak, vatanın yanında kalmak demektir yurt sevgisi..."

— Selina Doğan (@_SelinaDogan) February 12, 2018

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