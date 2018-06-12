Büşra Develi ile Burak Deniz’in rüya gibi başlayan aşk öyküsü mutsuz sonla bitti. HT Magazin'de yer alan habere göre güzel oyuncu, ayrılığı Instagram’dan duyurdu: “Bir ilişkinin bitmesi için illa taraflardan birinin aldatması veya kıskanması gerekmez. Burak’la olan üç yıllık ilişkimiz karşılıklı kararımızla sonlanmıştır. Sevgi ve saygı bakidir.”

Bu Konu İle İlgili Haberler