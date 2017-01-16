ZAYIFLATAN ÖYKÜLER HABERLERİ
16 OCAK 2017
SAĞLIK

Egzersizden nefret eden Stephanie Sanzo'nun değişim hikayesi!

16 Aralık 2016 Cuma, 16:15:34 HABERTURK.COM

İki çocuk annesi Stephanie Sanzo, oğlunu doğurana kadar egzersizden nefret ediyordu!

  • 1
    1 | 198

    İki çocuk annesi Stephanie Sanzo, oğlunu doğurana kadar egzersizden nefret ediyordu!

  • 2
    2 | 198

    Avustralyalı Stephanie Sanzo (29), oğlunun doğumundan sonra fikrini tamamen değiştirdi ve her gün bebek arabasıyla 10 kilometre koşmaya başladı.  

  • 3
    3 | 198

    İkinci doğumunun ardından vücudunda sarkma meydana gelen Sanzo, ağırlık kaldırmaya başladı. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300