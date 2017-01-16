Egzersizden nefret eden Stephanie Sanzo'nun değişim hikayesi!
16 Aralık 2016 Cuma, 16:15:34 | Güncelleme: 16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:29:52
HABERTURK.COM
İki çocuk annesi Stephanie Sanzo, oğlunu doğurana kadar egzersizden nefret ediyordu!
1
1|198
İki çocuk annesi Stephanie Sanzo, oğlunu doğurana kadar egzersizden nefret ediyordu!
2
2|198
Avustralyalı Stephanie Sanzo (29), oğlunun doğumundan sonra fikrini tamamen değiştirdi ve her gün bebek arabasıyla 10 kilometre koşmaya başladı.
3
3|198
İkinci doğumunun ardından vücudunda sarkma meydana gelen Sanzo, ağırlık kaldırmaya başladı.
HABERİN DEVAMI
4
4|198
Ağırlık kaldırma onun için bir aşka dönüştü ve şimdi o, binlerce insana verdiği online eğitim ile ilham oluyor.
5
5|198
İlk hamileliğinde canının istediği her şeyi yiyen ve bunun sonucunda da 25 kilogram alan Stephanie Sanzo, ikinci hamileliğinde ise daha sağlıklı beslendiği ve spor yaptığı için sadece 12 kilo aldı.
6
6|198
Sağlık problemi yüzünden koşamayan Sanzo, eşinin evdeki dambıllarını kullanmaya ve çocuklar yattıktan sonra mekik çekmeye başladı.
HABERİN DEVAMI
7
7|198
Bir süre sonra da spor salonuna yazılan Sanzo, kendisini profesyonellere emanet etti.
8
8|198
İşte zamanında egzersizden nefret eden Sanzo'nun muhteşem dönüşümü...
9
9|198
HABERİN DEVAMI
10
10|198
11
11|198
12
12|198
HABERİN DEVAMI
13
13|198
14
14|198
15
15|198
HABERİN DEVAMI
16
16|198
17
17|198
18
18|198
HABERİN DEVAMI
19
19|198
20
20|198
21
21|198
HABERİN DEVAMI
22
22|198
23
23|198
24
24|198
HABERİN DEVAMI
25
25|198
26
26|198
27
27|198
HABERİN DEVAMI
28
28|198
29
29|198
30
30|198
HABERİN DEVAMI
31
31|198
32
32|198
33
33|198
HABERİN DEVAMI
34
34|198
Eğlenmek için arkadaşlarıyla rollercoaster'a binmek isteyen Mathilde Broberg, eğlence aracına görevlilerce alınmadı.
35
35|198
"Burası için fazla şişmansın" diyen görevlilerden sonra Mathilde Broberg, o an zayıflamaya karar verdi. 21 yaşındaki Broberg, azmin zaferini bir kez daha kanıtladı, 126 kilodan 64 kiloya düştü.
36
36|198
Çikolata, şeker, kek, cips, makarna ve ekmeği hayatından tamamen çıkaran Mathilde Broberg, spora başladı. Kilo verdikten sonra da sarkan derileri için ameliyat oldu.
HABERİN DEVAMI
37
37|198
Dört yıl sonra ise Mathilde, adeta kıskanılacak bir kadın haline geldi.
38
38|198
Spor giyim firmaları için modellik yapan Mathilde Broberg, şu an ise hayatından çok memnun.
39
39|198
HABERİN DEVAMI
40
40|198
41
41|198
42
42|198
HABERİN DEVAMI
43
43|198
44
44|198
45
45|198
HABERİN DEVAMI
46
46|198
47
47|198
48
48|198
HABERİN DEVAMI
49
49|198
50
50|198
51
51|198
2017'nin gelişiyle birlikte birçoğumuz hayatımızda yapacağımız yenilikler üzerinde düşünmeye başladık bile... Yeni yıl, kimimiz için sigarayı bırakmak demek kimimiz için yeni bir dil öğrenmek... Bazıları için ise, inatçı kilolara 'elveda' demek... İşte, kilo vererek, adeta bambaşka insanlara dönüşen o kişilerin ilham veren fotoğrafları...