Enfeksiyona neden ‘mesleki yetersizlik’

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Nefise Öztoprak Çuvalcı, Türkiye’de kesici, delici alet yaralanması sonucu HIV, Hepatit B, Hepatit V ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü bulaşması sonrasında hayatını kaybetmiş veya siroz ya da karaciğer kanseri gibi ciddi hastalıklar yaşayan çok sayıda sağlık çalışanı olduğunu söyledi. Gazete Habertürk'ten Neslihan Can'ın haberine göre; her iki sağlık personelinden birinin mesleki hayatı boyunca en az bir kez kesici ve delici alet yaralanmasına maruz kaldığını belirten Çuvalcı, “Sağlık çalışanları ‘mesleki yetersizlikten’ işlerini kaybetme korkusuyla maruz kaldıkları yaralanmaları bildirmiyor. Ancak bu korkuları yersiz. Bu sebeple işsiz kalan personel yok” dedi.

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