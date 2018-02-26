Sefer Görev Emri sorgulama işlemi için milyonlarca vatandaş e-Devlet sistemine akın ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bahsettiği Sefer Görev Emri için vatandaşlar da araştırma yapmaya başladı. Peki Sefer Görev Emri nedir? Sefer Görev Emri sorgulama nasıl yapılır?

SEFER GÖREV EMRİ NE DEMEK?

Sefer Görev Emri, askerlik görevini tamamlayan vatandaşların olası bir milli seferberlik durumunda yeniden askere çağırılması anlamına gelmektedir. Yani bir vatandaş askerlik görevini sorunsuz bir şekilde tamamladıysa, bir seferberlik durumunda yeniden askere çağırılabilir.

Sefer Görev Emri ile ilgili tüm duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Vatandaşlar, Sefer Görev Emri durumunun olup olmadığını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilir.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sefer Görev Emri sorgulama işlemi, e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sefer Görev Emri sorgulamak için ilk olarak e-Devlet sistemine "https://giris.turkiye.gov.tr" adresinden giriş yapınız. Giriş yapmak için e-Devlet şifresi, T.C. Kimlik Kartı, e-İmza, Mobil İmza ve İnternet Bankacılığı yöntemlerini kullanabilirsiniz.

e-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna "Personel Sefer Görev Emri Sorgulama" yazarak sisteme ulaşabilirsiniz.

Açılan ekran üzerinde Sefer Görev Emri durumunuz varsa ekranda görünecektir. Ancak, Sefer Görev Emri durumunzu bulunmuyorsa da bunla ilgili olarak bir uyarı alacaksınız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'SEFER GÖREV EMRİ' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Sefer Görev Emri için şunları söyledi:

"İhtiyaç olduğu anda, bizler emir komuta zinciri içinde, hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız." dedi.

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