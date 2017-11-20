SON DAKİKA Hatay'da Amanos Dağları'nda çatışma! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Amanos Dağları Hassa kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. DHA'nın haberine göre; Bölgede operasyon devam ediyor.

Amanos Dağları

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