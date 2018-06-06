İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmalarında sadece kod ismi ‘İsmail’ ve ‘Yasir’ olarak bilinen ve hayalet gibi yaşayan örgütün ‘Büyükşehir muhasebecisinin’ izine ulaşmayı başardı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre organize şube ekipleri Marmara bölgesi muhasebecisinin Yalçın Caymaz olduğunu ve Avcılar’da kaldığını tespit etti.

Caymaz’ın, FETÖ’nün Marmara Bölgesi’ndeki ‘himmet’lerini toplayan, gaybubet evleri giderlerini karşılayıp, tutuklu olanların ailelerine ve örgüt adına çalışanlara ödemeler yaptığı belirlendi. Caymaz’ın FETÖ mensuplarına aylık 1.5 milyon lira aktardığı saptandı.

FİLM GİBİ OPERASYON

Organize polisi tespitlerin ardından iki kod ismi bulunan Yalçın Caymaz’ın, Avcılar’da gizlendiği eve operasyon düzenledi. Ancak Caymaz’ın operasyondan bir gün önce evden ayrıldığı öğrenildi. Şüphelinin fotoğrafları tüm polis ekiplerine dağıtıldı. Avcılar’da neredeyse tüm sokakları didik didik arayan ekipler, sonunda FETÖ’nün hayalet muhasebecisi Yalçın Caymaz’ı Avcılar Şükrübey metrobüsünde ağabeyine ait sahte kimlikle yakaladı.

KAMERA KAYDINDAN ADRESİ BULUNDU

Caymaz’ın metrobüste yakalandığı yerden geriye dönük kameralar da saniye saniye incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda Caymaz’ın Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde taşındığı yeni adresi de bulundu. Evde yapılan aramalarda, su geçirmeyen poşetler, mide bulantısını önleyen haplar ve sahte pasaportlar bulundu. Evli ve 2 çocuğu olan Caymaz’ın ailesi ile birlikte Yunanistan’a kaçmayı planladığı öğrenildi.

Caymaz’ın Avcılar’daki evinde ayrıca 3 katlı bir çelik kasaya ulaşıldı. Kasa, bir kanepenin arkasında bulunan astarın içerisine iple asılarak gizlenmiş anahtarla açıldı. Kasada, Marmara Bölgesi’nde halen FETÖ’ye himmet veren esnaf, şirket ve kişilerle FETÖ üyelerine ödenen para kayıtlarına ulaşıldı. Kasada bulunan 5 bin 150 dolar, 2 bin 400 Euro ve 955 liraya el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Yalçın Caymaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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