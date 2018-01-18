Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.
Açıklama şu şekilde:
"17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 - 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır.
Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir"
"MAĞDURLARIN TÜMÜ İFADEYE ÇAĞRILMIŞTIR"
"Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek; kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir"
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesindeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları" ile ilgili olarak, "Mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek kamu görevlisinin suçu bildirmeme, gerekse çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir." dedi.
Gül, TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin görüşmelerinde söz alarak, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Küçükçekmece Başsavcılığının konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirten Bakan Gül, sürecin, konunun savcılığa intikal ettiği 3 Ekim tarihinde derhal başlatıldığını aktardı.
Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu kapsamında yürütüldüğünü, yine Türk Ceza Kanunun "çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında da ayrıca bir soruşturmanın sürdüğünü belirten Gül, şöyle konuştu:
"Mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek kamu görevlisinin suçu bildirmeme, gerekse çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.
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