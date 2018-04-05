Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ "OHAL uzatılacak mı?" sorusuna, "Yeniden uzatılma ihtiyacı ortadadır. Bakanlar Kurulu kararına dönüştürülür TBMM de kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir" yanıtını verdi.

Kosova'daki MİT operasyonu hakkında Bozdağ, "MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi" dedi ve benzeri operasyonların süreceğini söyledi. Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sınır ziyaretindeki sanatçılara tepkisine yönelik de açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamaları:

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ZİRVESİ

Son 2 günde yaşananlar Türkiye ve bölgemiz açısından tarihi öneme sahip. Putin ve Cumhurbaşkanımız birlikte Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini birlikte attılar. Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinin başında geliyor. Cumhurbaşkanımızın liderliği, sayın Putin'in desteği ve hükümetimizin çabaları ile önemli bir adım attı. İkinci gün yapılan toplantıda, sayın Putin, Ruhani ve sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber görüşme Türkiye'nin küresel ve bölgesel güçlü bir aktör olduğunun göstergesi olmuştur. Sorunların çözümüne katkı sunmak bakımından son derece önemli. Astana, Soçi zirvesi vardı, devamı Türkiye'de. İran'da da olacak.

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE RIZA GÖSTERMEYİZ"

Suriye'de sadece askeri yöntemlerle çözüm ortaya koymanın imkanı yok. Cenevre süreci kilitlendi kaldı. Bu görüşmeler Cenevre sürecine de yeni bir ivme katacak. Türkiye'nin de Rusya'nın da İran'ın da yol haritasını ortaya koydu, yayınlanan bildirge. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacaktır. Suriye'yi bölme hayali görenlere karşı çok net bir duruş ortaya koyuldu. Bu hesabı yapanlar sadece terör örgütleri değil. Onları partner yapanlara da mesaj. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine izin vermeyiz, bölünmesine rıza göstermeyiz.

Terör örgütü PYD/YPG'nin amacı burada bir terör koridoru oluşturmak sonra bunu terör devletine döndürmek. Burada tam da bu örgütlerin istediği gibi bir yapılanmanın peşinde olduğunu görüyoruz. Bölünmeyi, ayrışmayı da önleme konusunda Suriye'nin egemenliğini koruma noktasında tarihi bir açıklama. YPG/PYD terör örgütleri Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada sona doğru yaklaşıldı, yakında Tel Rıfat'ta istediğimiz neticeyi elde edeceğiz. Sonra Münbiç. Münbiç'te ABD'li yetkililer sözlerin gereğini yerine getirmezse Türkiye'nin duruşu nettir.

Irak merkezi yönetimi, biz buralarda gerekli adımları atacağız dedi. Irak ordusu oralara girdi ama biz arazideki hareketliliği takip ediyoruz. Terör örgütünün üniforma değiştirerek bölgede varlığını devam ettirmesine de biz karşıyız. Biz Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce sahiptir. Dünkü zirve bölgenin terörden ve teröristlerden arındırılması konusunda bir iradeyi yansıtıyor.

Sayın Trump açıklama yapıyor, sözcüler ayrı açıklama yapıyor. CENTCOM'dan, Pentagon'dan açıklama geliyor. Bu kafa karışıklığı nedeniyle adım atmaktan zorlandığı çok açık. Türkiye bu konuda şerbetli. ABD Türkiye'ye bugüne kadar pek çok söz söyledi ama bugüne kadar bu sözlerin hiçbirisini tutmadı. Biz Suriye'den çekilme açıklamasını dikkate alıyoruz ama arazideki yansımasını görmek istiyoruz. Suudi Arabistan bizim kalmamızı istiyorsa parasını verir kalırız gibi orada başka bir hesap var. Amerika'nın hesabı ne olursa olsun ama bizim diyeceğimiz şey, bölgede Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmasıdır. Biz bundan sonra arazide atılacak adımlara bakıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN SANATÇILARA TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu siyasetin seviyesini çok düşürdü. Akıl fukarası olan kişinin tek sermayesi küfür ve hakaret olur. Kılıçdaroğlu'nun akılda, fikirde bir fukaralığı var. Kılıçdaroğlu, Afrin'de Türkiye'nin elde ettiği başarıdan rahatsız. Bu başarı Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını da bozmuş. Cumhurbaşkanımız sınır bölgesine ilk kez gitmiyor. O zaman da askeri kıyafet giymişti. O zaman tepki göstermedi bu kez Cumhurbaşkanımıza ve yanındaki sanatçılara ahlaksızca, densizce hakaretlerde bulunuyor. O CHP'ye büyük bir haksızlık da yapıyor. CHP'nin yerlerde sürünmesinin nedeni yerde sürünen ahlaktan da kaynaklanıyor. Başkomutan asker elbisesini giyemez mi? Giyer. Niye rahatsız oluyorsun, onur duymuyorsun. Teröre mücadelesinde askerimizin yanındayız diyorlar. Bu teşekkürü hak eden bir davranıştır. Ben beklerdim ki bir kamuflaj da o giysin. Mehmetçiğe destek, moral versin. Bunlar FETÖ'nün DEAŞ'a silah vs. yardımı yapılıyor haberleri, iftiraları atıldığı zaman o zaman milletvekilleri gittiler oraya.

TSK büyük bir başarı elde etmiş, sanatçılarımıza büyük bir saygısızlık yaptı. Bu rezillik, Kılıçdaroğlu'nun tam da kendisine ait bir rezilliktir. Şehitlerimizin manevi açıdan istismarını yapıyor.

"Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, şehitler ölmez vatan bölünmez lafından tiksindiğim kadar" diyor Parti Meclisi'nden birisi. İstanbul İl Başkanı yaptı. Devlete seri katil diyen birini İstanbul'a il başkanı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun gözünde gerçek sanatçı kim? Benim gördüğüm, Cumhurbaşkanımızdan ya da AK Parti'den nefret edecek. PKK, FETÖ, DHKP-C lehine açıklamalar yapabilecek. Mehmetçik teröristleri imha ederken bildiri yayınlayacak, teröristlere hiç laf etmeyecek. Bunları içine sindirecek, o zaman bunlar gerçek sanatçı. Ya da Gezi hadiseninde olduğu gibi yakacak, yıkacak, onları destekliyorsanız gerçek sanatçı.

Sayın Kılıçdaroğlu şehitlerin cenazesine gidebiliyor mu? Yuhluyorlar. Esad zulüm yapıyor, milletvekilleri gitti fotoğraf çektirdi. Boğaziçi'nde öğrenciler pankart açtılar, devlete, şehitlerimize katil dediler, teröristleri masum olarak gösterdiler, onlara sahip çıktı. Zorunlu olmadıkça savaş cinnettir diyor. Afrin'e TSK'nın gitmesi zorunluluk mu değil mi? PKK'nin terör devleti kurmasını elini kolunu bağlayıp seyretmeli miydik? Biz Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü savunduk. "İran ve Türkiye karşı karşıya gelirse Türkiye karşısında İran safında olurum" bir milletvekili. "Bugün Suriye savaş açsa banko Esad'ı tutarım." bu da CHP'nin içinde. Teröristler Afrin'de kaybettiler, Tel Rıfat'ta da kaybedecekler.

FETÖ bitmedi, FETÖ ile mücadele bitmedi. FETÖ yapısı, çalışma usulleri nedeniyle tespiti oldukça zor bir terör örgütü. Üyelerinin tespiti çok zor. Kripto bir yapı var. Kendisini her kılığa sokabiliyor. O yüzden bunların tespiti kripto yapının çözülmesi o kadar kolay değil.,

MİT istihbarat toplama görevi var. MİT'e biz yurt dışında operasyonel faaliyet yürütme yetkisi verdik. MİT yurt dışında da operasyonel faaliyeti yürütebilir ve yürütüyor da. Bazı muhalifleri eğitti, hem Fırat Kalkanı hem Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO mücadele etti. Burada MİT'in bir başarısını görüyoruz.

OHAL UZATILACAK MI?

Türkiye terörle etkin bir mücadele yapıyor. Suriye'de harekatlar, İdlib'de gerginliği azaltma bölgeleri devam ediyor. Öte yandan FETÖ ile PKK ile yurt içinde mücadele devam ediyor. Etkin ve kararlı şekilde sürmesi gerekmektedir. OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. Bakanlar Kurulu kararına dönüştürülür TBMM de kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir.

"HERKES HESABINI 2019'UN MART VE KASIM SEÇİMLERİNE GÖRE YAPSIN"

Ben yorumdum, bu erken seçim yaptırma koalisyonu yorulmadı. Cumhurbaşkanı, parti yetkilileri, ben ve arkadaşlarım açıklıyor. Erken seçim yok. Başbakan da öyle diyor. Her gün gazeteler yazıyor. Türkiye'yi kulisler yönetmiyor. Türkiye'yi AK Parti hükümetleri yönetiyor. Seçim zamanında. Herkes hesabını 2019'un mart ve kasım seçimlerine göre yapsın.

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