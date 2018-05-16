Yargıtay 16. Ceza Dairesi, örgütsel faaliyetlerini, örgütün gerçek yüzünün ortaya çıkıp kamuoyunca da bilinmesinden önce başlayarak darbe girişimi sonrasında da devam ettiren ve yakalanana kadar faaliyetlerini sürdüren sanığın "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) terör örgütü olduğunu bilmediğine" ilişkin savunmasına itibar edilmemesi gerektiğine hükmetti.
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY terör örgütünün Dinar ilçesi mütevelli heyeti içerisinde yer alan kişi, örgütsel toplantılar yapmak, himmet toplamak, kapatılan derneklerin organizasyonlarına katılıp ekonomik destek sağlamak, örgüt mensuplarınca kutsallık atfedilen "F" serisinden 1 dolar bulundurmak, talimat üzerine Bankasya'ya para yatırmak suretiyle örgüt üyeliği suçundan hapis cezası aldı.
AA'nın haberine göre; yerel mahkemenin kararı, itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesine, buradan da temyiz edilerek Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Daire, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını onadı.
Dairenin kararında, FETÖ/PDY terör örgütünün Dinar ilçesi mütevelli heyeti içerisinde yer alarak, örgütsel nitelikte toplantılar yapmak, örgüte kazanç sağlamak için himmet toplamak, örgüte müzahir oldukları için kapatılan dernek organizasyonlarına katılıp ekonomik destek sağlamak, örgüt mensuplarınca kutsallık atfedilen "F" serisinden 1 dolar bulundurmak, talimat üzerine Bankasya'ya para yatırmak şeklinde gerçekleşen faaliyetlerin örgütsel nitelikte eylemler olduğunun altı çizildi.
Kararda bu nedenle, içerdikleri çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik nedeniyle örgüt üyeliği kabulünde bir isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.
Örgütsel faaliyetlerin, örgütün gerçek yüzünün ortaya çıkıp kamuoyunca da bilinmesinden önce başlayarak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da devam ederek yakalanma tarihine kadar sürmesi karşısında sanığın "FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğunu bilmediğine" ilişkin savunmasına itibar etmeyen ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 30. Maddesinde yer alan "hata" hükümlerini uygulamayan yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık görülmediği kaydedildi.
TCK'nin "Hata" başlıklı 30. maddesi, "Suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen kişinin, kasten hareket etmiş sayılmayacağını ve işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılmayacağını" hükme bağlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.