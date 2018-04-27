Manisa Turgutlu'da 37 yıllık kasap İkram Korkmazer, her sabah dükkan açılır açılmaz payına düşen yiyeceği almak üzere dükkana gelen 'Yeşim' adlı sokak kedisini besliyor.

DHA'nın haberine göre gün içinde de dükkana gelen kediyi hiçbir zaman geri çevirmeyen Korkmazer, davranışıyla takdir topladı. Bir müşteri, kedinin dükkana gelişini cep telefonuyla çekip, sosyal medyadan paylaştı. Turgutlu Hayvanseverler Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin de aralarında yer aldığı birçok kişi, görüntüyü paylaştı.

Müşteri gibi iki ayak üstünde duran, yoğunluk varsa sıraya giren, ne istediği sorulunca miyavlayarak adeta yemek isteyen kedinin görüntüleri, tebessüm yarattı. Görüntüler, sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

GÜNLÜK MALİYETİ YÜKSEK AMA ACIMAM

Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından 2008'de 'yılın örnek esnaf ödülü'ne layık görülen İkram Korkmazer, Dört yıldan beri kedilere bakıyorum.

Önce annesine baktım. Yavrulayınca, bu 'Yeşim' adını verdiğimiz kedi, dükkanımıza gelmeye başladı. Annesi yavrusunu alıştırdı. Her geldiğinde karnını doyuruyorum. Müşteri gibi iki ayak üstünde durur. Müşteri fazlaysa sıraya girer.

Sırası geldiğinde 'ne istersin' derim. Kendisi miyavlayarak cevap verir. Uzatırım, alır karnını doyurur, gider. Günde 5-6 defa gelir. Günlük maliyeti yüksek ama acımam. Yıllardan beri hayvan besliyorum. Bazen korkup da işyerime gelemeyen müşteriler var. Ben hayvanları seviyorum dedi.

HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAYACAĞIZ İNŞALLAH

Görüntüleri izleyenlerin duyarlılığı için kendisine teşekkür ettiğini söyleyen Korkmazer, Amerikan firması videoların telif haklarını istedi. 'Çok güzel hayvan sevginiz var' dediler. Telif hakları verdik.

İngiltere Daily Mail Animals haber kanalından verdiler. Düne kadar 40 milyon kişi izlemiş. Her taraftan hayvan sevgimizi tebrik ediyorum. Sosyal medyadan takipçi sayım gün geçtikçe artıyor. Herkesin duasını almak çok güzel bir şey.

Dua edenlerden Allah razı olsun. Ne olursa olsun hayvanları sevelim. Önümüz yaz. Sokakta da görsek susuz bırakmayalım, karınlarını doyuralım. Televizyonlarda görüyoruz, bazen hayvanlara işkence yapıyorlar. İyi değil, kötü görüntüler.

Türkiye'ye Turgutlu'dan hayvan sevgisini aşılayacağız inşallah. Yeşim kedimiz sabahları geliyor. İlk müşterimdir. Siftah yapmadan ilk o gelir. Siftahsız veririm ama arkasından nasibi gelir. Onun karnını doyururum. Parası nasip olmasa da kendi nasibi bereketlendiriyor.

İki ayak üstünde durarak bekler. Çok tatlı bir kedi dedi. Müşteri Recep Balta ise, Ekrem Ağabeyimin yaptıklarını görünce hoşuma gitti. Birkaç sefer denk gelmiştim. Kediye 'sıra sende, ne vereyim sana, ne yersin' diyordu. Kendisini tebrik ediyorum. Gayet güzel bir davranış. Hayvanlarımız bizimle beraber yaşayan dostlarımız. Onları sevmemiz bizim için önemli bir durum diye konuştu.

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