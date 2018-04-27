Manisa Turgutlu'da 37 yıllık kasap İkram Korkmazer, her sabah dükkan açılır açılmaz payına düşen yiyeceği almak üzere dükkana gelen 'Yeşim' adlı sokak kedisini besliyor.
DHA'nın haberine göre gün içinde de dükkana gelen kediyi hiçbir zaman geri çevirmeyen Korkmazer, davranışıyla takdir topladı. Bir müşteri, kedinin dükkana gelişini cep telefonuyla çekip, sosyal medyadan paylaştı. Turgutlu Hayvanseverler Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin de aralarında yer aldığı birçok kişi, görüntüyü paylaştı.
Müşteri gibi iki ayak üstünde duran, yoğunluk varsa sıraya giren, ne istediği sorulunca miyavlayarak adeta yemek isteyen kedinin görüntüleri, tebessüm yarattı. Görüntüler, sosyal medyada oldukça beğeni topladı.
GÜNLÜK MALİYETİ YÜKSEK AMA ACIMAM
Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından 2008'de 'yılın örnek esnaf ödülü'ne layık görülen İkram Korkmazer, Dört yıldan beri kedilere bakıyorum.
Önce annesine baktım. Yavrulayınca, bu 'Yeşim' adını verdiğimiz kedi, dükkanımıza gelmeye başladı. Annesi yavrusunu alıştırdı. Her geldiğinde karnını doyuruyorum. Müşteri gibi iki ayak üstünde durur. Müşteri fazlaysa sıraya girer.
Sırası geldiğinde 'ne istersin' derim. Kendisi miyavlayarak cevap verir. Uzatırım, alır karnını doyurur, gider. Günde 5-6 defa gelir. Günlük maliyeti yüksek ama acımam. Yıllardan beri hayvan besliyorum. Bazen korkup da işyerime gelemeyen müşteriler var. Ben hayvanları seviyorum dedi.
HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAYACAĞIZ İNŞALLAH
Görüntüleri izleyenlerin duyarlılığı için kendisine teşekkür ettiğini söyleyen Korkmazer, Amerikan firması videoların telif haklarını istedi. 'Çok güzel hayvan sevginiz var' dediler. Telif hakları verdik.
İngiltere Daily Mail Animals haber kanalından verdiler. Düne kadar 40 milyon kişi izlemiş. Her taraftan hayvan sevgimizi tebrik ediyorum. Sosyal medyadan takipçi sayım gün geçtikçe artıyor. Herkesin duasını almak çok güzel bir şey.
Dua edenlerden Allah razı olsun. Ne olursa olsun hayvanları sevelim. Önümüz yaz. Sokakta da görsek susuz bırakmayalım, karınlarını doyuralım. Televizyonlarda görüyoruz, bazen hayvanlara işkence yapıyorlar. İyi değil, kötü görüntüler.
Türkiye'ye Turgutlu'dan hayvan sevgisini aşılayacağız inşallah. Yeşim kedimiz sabahları geliyor. İlk müşterimdir. Siftah yapmadan ilk o gelir. Siftahsız veririm ama arkasından nasibi gelir. Onun karnını doyururum. Parası nasip olmasa da kendi nasibi bereketlendiriyor.
İki ayak üstünde durarak bekler. Çok tatlı bir kedi dedi. Müşteri Recep Balta ise, Ekrem Ağabeyimin yaptıklarını görünce hoşuma gitti. Birkaç sefer denk gelmiştim. Kediye 'sıra sende, ne vereyim sana, ne yersin' diyordu. Kendisini tebrik ediyorum. Gayet güzel bir davranış. Hayvanlarımız bizimle beraber yaşayan dostlarımız. Onları sevmemiz bizim için önemli bir durum diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.