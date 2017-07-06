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FIFA dünya sıralaması Temmuz 2017 (Türkiye kaçıncı sırada?)

FIFA dünya sıralaması (Temmuz 2017)

FIFA dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 33'üncü sıraya geriledi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 13:59:26 Güncelleme: 14:01:47

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, geçen ayı 25'inci basamakta tamamlayan Türkiye, 33'üncü sıraya düştü.

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Şili'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Almanya, 2 sıra çıkarak 2 yıl sonra ilk kez liderliğe yükseldi.

Haziran ayı klasmanında ilk 2'de yer alan Brezilya ve Arjantin ise birer basamak gerileyerek 2'nci ve 3'üncü sırada yer aldı.

Andorra, 57 basamak birden atlayarak 129'uncu sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Ağustos'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takımlar Puan Değişim
1 Almanya 1609 +2
2 Brezilya 1603 -1
3 Arjantin 1413 -1
4 Portekiz 1332 +4
5 İsviçre 1329 +4
6 Polonya 1319 +4
7 Şili 1250 -3
8 Kolombiya 1208 -3
9 Fransa 1199 -3
10 Belçika 1194 -3

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YORUMLAR 4
  • Misafir 52 dakika önce
    İspanya, Hollanda, İngiltere, Paraguay, nerede. İyice saçmaladılar.
  • Misafir 4 saat önce
    İsviçre nedir arkadaş ya
  • Misafir 17 saat önce
    Kolombiya bile ilk 10da
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