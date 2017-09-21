Sri Lanka ilk kez itiraf etti: Binlerce bebeği sattık

Zembla adlı güncel olaylar belgeselinin mayıs ayındaki bölümünde, 1980'lerde Sri Lanka'dan Hollanda'ya evlatlık gönderilen bebeklerin evrakında geniş çaplı sahtecilik yapıldığı ortaya koyuldu.
Belgeseldeki bulgularına göre, yaklaşık 11 bin bebek, her iki tarafa da sahte belgeler verilerek Avrupalı ailelere satıldı. Bu çocukların 4 bini Hollanda'ya, diğerleri de İsveç, Danimarka, Almanya ve İngiltere'ye gönderildi.
Bebekleri evlatlık veren kadınların aslında onların biyolojik anneleri olmadığı, evlat edinilen çocukların kardeşlerinden belgelerde hiç bahsedilmediği, bebeklerin seyahat belgelerine farklı doğum tarihlerinin elle yazıldığı ortaya çıktı.
1987 YILINDA YASAKLANMIŞTI
Belgeselin yayınlanmasının ardından Sri Lanka'dan konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.
Sağlık Bakanı Dr. Rajitha Senaratne, programın yeni yayımlanan bölümünde, 1980'li yıllarda binlerce Sri Lankalı bebeğin yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerinde satıldığını itiraf etti.
Sri Lanka hükümetinin belgeseli ciddiye alması gerektiğini kaydeden Senaratne, "Ebeveynler ve çocuklarının DNA'larının kontrol edilebileceği özel bir daire kuracağız. Bu şekilde annelerin gerçek kimliğini öğreneceğiz. Bunun inisiyatifini ben alacağım." diye konuştu.
Senaratne, oluşturulacak DNA veri tabanıyla annelerin çocuklarını bulmalarına yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti.
Sri Lanka, "bebek çiftliği" olarak adlandırılan bir yere yapılan baskında 20 yeni doğmuş bebek bulunmasının ardından ülkeler arası evlatlık verme faaliyetlerini 1987'de geçici olarak yasaklamıştı.
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Misafir 5 dakika önceNasıl bir dünyada yaşıyoruz arkadaş00