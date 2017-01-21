limon sufle tarifi

Limon Sufle Malzemeler

8 adet limon

6 yumurta

4 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı limon suyu

Limon Sufle Yapılışı

Limonlarımızı altından ve üstünden bir miktar kesiyoruz. İçlerini oyup çıkartıyoruz. Bir kapta yumurtaların beyazlarını ve sarılarını ayırıyoruz. İlk önce sarı yumurtaların içine un, limon suyu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bu karışımı sürekli karıştırark benmari usulü pişirin. Daha sonra yumurtaların beyazını iyice köpük olana kadar karıştırıp sarı yumurta karışımının içine çok dikkatli bir şekilde döküyoruz ve yavaşça karıştırıyoruz. Elde ettiğimiz karışımı limonların içine doldurup fırına atıyoruz. 180 derecede 15 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.