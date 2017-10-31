İnsanoğlunun en büyük hayallerinden biri uzun yaşamak ve genç görünmek... Bilim dünyası uzun yaşamın sırlarını bulmak için sayısız çalışma yürütüyor.
Habertürk TV'de yer alan habere göre; bu çalışmalardan biri de telomer tedavisi. Bu yöntem, yaşlanmayı tersine çevirmeyi ve geçen yıllara rağmen genç ve zinde kalmayı vaat ediyor. Ancak yönteme bilim dünyasından ciddi itirazlar var.
Peki, tartışmalara konu olan telomer nedir?
Telomer, DNA sarmalının en uç kısımlarına verilen ad. Tıpkı bir ayakkabı gibi kromozomlarımızı korumaya yarıyor. Hücrelerimiz her bölündüğünde telomerlerimiz de sürekli kısalıyor. Çok kısalmaları halinde ise hücre bir daha bölünemiyor ve ölüm başlıyor. İşte telomer tedavisi olarak bilinen yöntem, telomerlerin kısalmasını önlemeyi hedefliyor. Amaçlanan şey; biyolojik saati tersine çevirmek.
YÖNTEM 30 YAŞINDAN SONRA UYGULANIYOR
Genelde 30 yaşından sonra uygulanan telomer tedavisi, bir hayli maliyetli. Sadece TA-65 besin takviyesinin bir yıllık bedeli ortalama 4 bin doların üzerinde.
Analizler, testler, doktor kontrolleri, beslenme programları da eklendiğinde fiyat katlanıyor. Tedavinin hayat boyu uygulandığı düşünülünce toplam maliyet dudak uçuklatıcı.
Özellikle sahne sanatçıları ve modeller bu yöntemi kullanıyor. Telomer tedavisini uygulayan isimler arasında Türkiye'den Sertab Erener; dünyadan ise Amerikalı model ve oyuncu Veronica Webb bulunuyor.
Tedavinin en popüler olduğu yer ABD. Ancak yönteme bilim dünyasından ciddi itirazlar var.
Telomere müdahale kanser tedavilerinde uygulanıyor. Ancak telomeri uzatmak için değil; aksine kısaltmak için. Böylece kanser hücreleri durdurulmaya çalışılıyor. Ancak uzmanlara göre; telomerin uzatılması etrafta bulunan kanser hücrelerinin aktivitesini artırabilir.
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