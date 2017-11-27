Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma

Tunceli'de Pülümür Vadisi Zağge bölgesinde sabah erken saatlerinde kış üstlenmesi için hazırlık yapan kalabalık bir terörist grubun yerinin teknik cihazlar ile tespit edilmesinden sonra helikopterler ile bölgeye Jandarma Özel Harekat timleri indirildi.

DHA'nın haberine göre; Karadan da Pülümür Vadisi içine çok sayıda jandarma timi gönderildikten sonra öğlen saatlerinde yerleri tespit edilen PKK'lı grup ile sıcak temas sağlandı. Etrafları tamamen kuşatılan ve sarp kayalık alanda gizlenen teröristler ile zaman zaman yakın mesafeden şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

YOL GÜVENLİK GEREKÇESİYLE TRAFİĞE KAPATILDI

Operasyon kapsamında çatışmaların yaşandığı bölgeden geçen Tunceli-Erzincan karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiği kapatıldı. Bölgede çatışmaların halen devam ettiği ve operasyonun tamamlanmasından sonra karayolunun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

TUNCELİ VALİLİĞİ: 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEPHANELİK BULUNDU

Tunceli Valiliği'de yaptığı açıklamada,"27 Kasım 2017 Tarihinde Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarımızca Pülümür kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 terörist 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bir sığınak içerisinde 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve binlerce mühimmat tespit edilmiştir" denildi.