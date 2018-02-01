Vietnam'ın 'milli kahramanları' bikinili hosteslerin kurbanı oldu!

Vietnam U-23 Futbol Takımı, 23 Yaş Altı Asya Kupası'na katılmak için Çin'e giderken, bu durum ülke futbolunun en büyük başarılarından biri olarak görülüyordu.

Takım Çin'deki turnuvada finale kadar yükseldi ancak finalde Özbekistan U-23 Milli Takımı'na 119. dakikada yediği golle yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Ancak turnuva boyunca ülkede yaşanan heyecan ve birlik havası, bu ikinciliği bir zafere dönüştürdü.

Ancak futbol takımın elde ettiği başarı kadar, ülkeye dönüş yolculukları da Vietnam gündemine oturdu. Vietnam Futbol Federasyonu finale kadar çıkan futbolcularını ödüllendirmek için Vietnam Havayolları uçuşuna alınmış 44 bileti iptal ederek, futbolcuların uçuşlarını bikinili hostesleriyle gündeme gelen Vietjet Havayolları'na taşıdı.

Bikinili hostesleri şov yaptığı dönüş yolculuğundan görüntüler sosyal medyaya yansıyınca, Vietnamlılar duruma tepki gösterdi. Oyuncuların bayrağı ve Vietnam değerlerini temsil ettiğini belirten birçok kişi yapılan kutlamanın ülkeye saygısızlık olduğunu belirtti.

Sivil havacılık kurumu uçuş sonrasında havayolu şirketine 'güvenlik ihlali' nedeniyle ceza kesti. Havayolu şirketi uçuş sırasındaki gösterinin kendiliğinden geliştiğini ve planlı olmadığını savundu.

Vietjet havayolları bir süre önce tüm uçuşlarında bikinili hostesler kullanmaya başlamış, bu hamlenin ardında havayoluna ilgi giderek artmaya başlamıştı. Öyle ki şirket CEO'su Nguyen Thi Phuong Thao, ilk Vietnamlı kadın milyarder olmayı başarmıştı.

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