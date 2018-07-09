TBB Risk Merkezi tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin hazırlanan "Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Raporu" yayımlandı.

Buna göre, 2018'in ilk beş ayında, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 353 bine geriledi. Aynı dönemde, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yüzde 14 artarak 363 bin oldu.

Böylece, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2017'nin aynı sürecine kıyasla bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 2 azalarak 603 bine düştü.