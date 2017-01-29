Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (29 Ocak 2017)

Pazar günü gökyüzünde oluşan Merkür-Plüton kavuşumuyla düşüncelerimizde takıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Olaylara tek taraftan bakmamaya çalışalım. Sert ve net söylemler içine girebilir, olayların ve fikirlerin ardındaki gerçeklere ulaşmak isteyebiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız, hırslı, şanslı, zeki, her şeyi kendine göre uydurmayı bilen, idareci bir insansınız. Yaşamdan her koşulda zevk almasını biliyorsunuz. Rahatsınız ve bu rahatlığınız size zor durumlarda oldukça yardımcı olacak. Evinize, yuvanıza bağlısınız ve çocukları çok seviyorsunuz. Bu sene, hayatınızda önemli değişimler yaşanabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu aralar seyahat etmeyi çok arzuluyorsunuz ve geleceğinize yönelik adımlarınız sizin için önemli. Bugün özgürlük duygunuz oldukça yüksek olabilir. Yine de karşılaşacağınız sorunları kendi yöntemlerinizle halledeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal olarak alıngan bir dönemdesiniz. Geçmişte kalmış bazı konular yeniden gündeminize gelebilir. Diğer yandan sezgileriniz bugün iyi çalışacak. Beklenmedik anlarda gelen güzel sinyallere hazırlıklı olun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dönemde özel hayatınızda güzel gelişmeler yaşıyorsunuz ve katılacağınız bir davette veya iş organizasyonunda dikkatleri kolayca üzerinize çekmeyi bileceksiniz. Sosyal ortamlarda anlayışınız son derece yüksek olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu pazar göz önünde olacağınız ortamlarda, kalabalık yerlerde işlerinizi çabucak halletmek isteyebilirsiniz. Yalnız özel yaşantınızda takıntılı hareket etmeniz de mümkün. Paylaşımlarınızı bugün artırmaya çalışın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha sosyal, kendi ideallerinize ve yapacaklarınıza yönelik bir gün yaşayabilirsiniz. Tanımadığınız insanlarla, değişik yerlerde olmak sizi harekete geçiriyor. Zihinsel konularla çok meşgulsünüz ve söyleyecek çok şeyiniz var.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ortamlarınızda kendinizi mutlu hissedeceksiniz ve bir yandan da aileniz için parasal harcamalarda bulunacaksınız. Maddi konular bu aralar sizi çok çabuk harekete geçiriyor. Aşk hayatınızda takıntılarınızı bir kenara bırakmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün özel hayatınıza ve özellikle ilişkilerinize önem vereceksiniz. Ev hayatınızdaki bazı konuşmalar kafanıza takılabilir, olayları fazla büyütmemeye çalışın. Yakın çevrenizle beraber güzel planlar devrede olabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapamadığınız veya tamamlayamadığınız işler için çevrenizi suçlamaktan vazgeçin ve sağlığınıza gereken özeni göstermeye çalışın. Yakın çevrenizle yapacağınız veya yaptığınız konuşmaları gözden geçirmeye ihtiyacınız olabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız bu dönemde hareketlenmeye başlıyor, eğlenceli yönlerinizi yeniden keşfedebilirsiniz. Yalnız aşk hayatınıza bu kadar önem vermeniz bir yandan da çok para harcamanıza neden olabilir. Para konusunda dikkatli olmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde veya ailenizle oldukça hareketli ve çabuk kararlar vereceğiniz bir pazar geçirebilirsiniz. Bazı konuşmalarınızda baskıyı karşı tarafa fazlasıyla hissettireceksiniz. Planlarınızdan sevdiğiniz insana da bahsetmelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ağırlıklı olarak iletişiminiz artacak ve yakın çevrenizle değişik planları devreye sokabilirsiniz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmeye çalışın. Sosyal ortamlardaki işleriniz bugün düşündüğünüzden farklı olarak biraz uzun sürebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize ayıracağınız bir bütçe anlık alışveriş kaçamaklarını gündeme getirebilir. Hâlâ maddi konularda kendinizi tam olarak güvende hissetmiyorsunuz ama dış çevrelerde kendinizi ve yapabileceklerinizi gösterme şansı bulacaksınız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN