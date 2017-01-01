Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (13 Nisan 2017)

Bugün ve yarın öğlene kadar Ay, Akrep burcunda dolaşacak. İkili ilişkilerde tutku ve cinselliğin ön plana çıkması muhtemel. Hırs, ihtiras ve şehvet bugünlerde bizi yönlendirebilir. İçsel huzur ve meditasyona yönelmeli, bu süreçte rüyalarımızı es geçmemeliyiz. Derine inilecek ve konsantrasyon gereken işler için bugünleri kullanalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişte yaşadıklarınızı anlamlandırmaya çalıştığınız bu dönemde, ortak alınacak sonuçlara daha fazla ihtiyacınız olabilir. Hayat sizi yavaşlamanız konusunda uyarıyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizde inatlaşmalarınız ve istekleriniz konusundaki ısrarınız bugün sizi zorlayabilir. İçinizde biriktirmediğinizde dışarı vurumunuz daha ölçülü ve kontrollü olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rutin işler vaktinizin çoğunu alabilir. Bu durum öfkenizi içinizde biriktirmenize ve olmadık yerlerde patlamanıza neden oluyor. Yavaşlamaya ve sakinleşmeye ihtiyacınız olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlardan aldığınız etkilerle özel yaşantınızdaki insanlara tepkisel davranabilirsiniz. Olayları kafanızda birleştirmeye ihtiyacınız olabilir. Önemli gelişmeler altındasınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda yapılması gereken işlerinizde iyi organize olacaksınız ama iş hayatınızdan gelecek haberler gün içinde sabırsız hareket etmenize neden olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşüncelerinizdeki git gellerle baş edebilmek kolay olmayabilir. Sevdiklerinizle bir arada olmak isterken, iş hayatınızdaki kişilere karşı ters tepkileriniz konusunda dikkatli olun.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konulara karşı kolay tepkiler vermeye açıksınız. Özel hayatınızda havada kalan durumlar ve karşı tarafın değişken koşulları sizin hayatınızı da fazlasıyla etkiliyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İsteklerinize vakit ayırmak isterken sevdiğiniz insana veya sizi etkileyen diğer insanlara karşı sabırsız olabilirsiniz. İş hayatınız ve kişisel istekleriniz üzerinizde gerilim yaratabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük koşturmalarınız sizi yorabilir. Hayatı farklı yönlerinden ele almak, daha keyifle yaşamak isteyeceksiniz. Aile hayatınızın güvenli elleri bu dönemde üzerinizde olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizde ve özel hayatınızda alacağınız etkilerle sabırsız ve tepkili davranışlar sergileyebilirsiniz. Aileniz ve sosyal çevrenizin hareketliliği üzerinizde stres yaratabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi sorunlar iş yaşantınızda sizi olumsuz etkileyebilir. Yaşadığınız olumsuzlukları iyice gözlemleyerek atlatabilirsiniz. Düşüncelerinizdeki renklilik sizi diğerlerinden ayırıyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşüncelerinizdeki hareketlilik, günlük işlerinize olumsuz yansıyabilir. Çabuk parlamalara açık olabilirsiniz. İletişimde sıkıntı yaşadığınız konuları çözmek için harekete geçebilirsiniz.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA