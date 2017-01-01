Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (20 Nisan 2017)

Bugün doğduysanız aktif, lider, hırslı, zeki, derin ve ne yapması gerektiğini bilen bir insansınız. Doğuştan lidersiniz ve durumlar karşısında nasıl davranacağınızı çok iyi biliyorsunuz. İstedikleriniz olmadığı takdirde ince ve diplomasiye yönelik davranmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu sene, hayatınızda yeni düzenlemelerde bulunmak isteyebilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür’ün kişisel alanınıza girmesiyle birlikte 3 Mayıs’a kadar önemli anlaşmalardan, başlangıçlardan kaçının. İmza atmayın. Bu süreçte kendinizi yanlış ifade etmeye meyillisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işlerinizde ve özel hayatınızda dikkatli olmalısınız. Kadersel alanınızda gerileyecek olan Merkür, iletişim sıkıntılarınızı tetikleyebilir. Yarım kalan konuları çözmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızı etkileyerek gerilemeye devam ediyor. 3 Mayıs’a kadar organizasyona dayalı işlerinizde ve takım çalışmalarında sıkıntılar oluşabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer ve iş alanlarınızda yanlış anlaşılmalara açık olacaksınız. Göz önünde olacağınız yerlerde yanlış ifadelerden uzak durun. İşinizde önemli bir değişim yapmayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim ve hukuk alanlarınızdaki bazı sıkıntılar tetiklenebilir. 3 Mayıs’a kadar harekete geçmeyin. Önceden konuşulan bir iş, bugün sonuçlanabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak parasal konularda harekete geçmeyin, bir borcun ya da kredinin altına girmeyin. Vergi, kredi, faiz, stopaj ve banka işlemlerinizde sıkıntı yaşama ihtimaliniz olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınıza, ilişkilerinize ve evliliğinize dikkat edin. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Eski ilişkileriniz bu dönemde çözüme ulaşmak üzere karşınıza gelebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daha önceden konuştuğunuz, görüştüğünüz, yarım kalan işlerinizin üzerine düşebilirsiniz. Bu alanlarda yeni başlangıçlardansa, tamamlanması gereken işlerin üzerine düşmelisiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür, 3 Mayıs’a kadar aşk hayatınızda, çocuğunuzla olan bağlantılarınızda ve sanatsal işlerinizde bazı aksilikleri karşınıza getirebilir. Bu konularda iletişiminize dikkat edin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür ev ve aile alanlarınızda gerilemeye devam ediyor. 3 Mayıs’a kadar ailevi konularda yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Ev değiştirme işlemleriniz varsa erteleyin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim alanlarınızda dikkatli olmalısınız. Elektronik eşyalarınız size aksilik yaşatabilir. Sinirlerinize hâkim olmalı ve kendinizi doğru ifade etmeye özen göstermelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal alanlarınızı etkileyecek olan Merkür, 3 Mayıs’a kadar sizi zorlayabilir. Maddi konularda önemli başlangıçlardan sakının. Yatırım yapmak için uygun olmayabilir.
HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA