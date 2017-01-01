Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (25 Nisan 2017)

Bugün Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Anlık çıkışlardan kaynaklanan duygusal sarsıntılar ve değişimler söz konusu olabilir. Sabırsızlık öne çıkabilir. İşler istediğimiz gibi gitmezse kaprisli, inatçı ve aceleci eğilimlerimize dikkat etmeliyiz. Beslenmede protein ön plana çıkabilir. Sportif faaliyetlerde bulunmak ve işimizde liderliğimizi ön plana çıkarmak isteyebiliriz. Baş ağrılarına dikkat etmeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, neşeli ve eğlenceli yönleriniz ortaya çıkacak. Özel hayatınızda ve özellikle de aşkta kendinizi mutlu ve şanslı hissedebilirsiniz. Duygusal değişimleriniz yüksek olacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bilinçaltınız aktif olacak. Geçmiş konu ve olaylara göre karar verebilirsiniz. Hayatınızı ilgilendiren konuları kafanıza takmaya meyillisiniz. Bir para sorunu kolayca halledilebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaş ortamlarınızda keyifli bir gün sizi bekliyor. Önemli konuşmalar sizi heyecanlandırabilir. Bu aralar kapalı kutu gibisiniz ve her şeyi çaktırmadan yapmaya bayılıyorsunuz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda alacağınız haberler, kafanızdaki planlarla doğru orantılı olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklar ve üstlendiğiniz işler sizi yoruyor. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yabancı ortamlarda güzel gelişmeler var ama kafaca kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Olumsuz düşüncelerden uzaklaşın ve arkadaşlarınızla yapacağınız planlara odaklanın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa hareket etmek durumunda kalacağınız para işleriniz olabilir. Önemli iş konuşmaları size kendinizi iyi hissettirtecek. Arkadaşlarınıza karşı daha anlayışlı olmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel alanlarınızda ve ikili ilişkilerinizde sevdiğiniz insanla güzel planlar içinde olacaksınız. Gezme ve rahatlama ihtiyacınız yüksek olabilir. Bunu dile getirirken biraz daha yumuşak olun.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizi destek alarak kolayca halletmeniz mümkün. Telaşlı ve sabırsız davranmadığınız müddetçe istediğiniz desteği kolaylıkla göreceksiniz. Fırsatları gözünüzde büyütmeyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aşk hayatınızda veya varsa çocuklarınızla olan ilişkilerinizde üstleneceğiniz sorumluluklar size çok şey öğretebilir. Duygusal konularda çok iyi etkileşimler altındasınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş konuları kafanızı kurcalayacak veya planlarınızı değiştirmenize neden olacak. Kafanızda gerçekleştirmek istediğiniz bir sürü şey var. Olayları inceleyerek adım atın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla hareket edeceksiniz. Bir şeyler içinizi kemiriyor ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız artacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu sıralar soyut şeylerle değil somut işlerle uğraşmak ve bazı şeylerin karşılığını almak derdindesiniz. Aileniz maddi-manevi her anlamda ve her konuda size destek olacak.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA