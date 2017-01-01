Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, internet sitesi üzerinden İstanbul'da 13 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan planlı kesintileri duyurdu. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA YAPILACAK OLAN PLANLI KESİNTİLER (13 MAYIS CUMARTESİ)

● CEBECİ Mh., 2460. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● EMİRGAN Mh., EMİRGAN ÇEŞMESİ Sk., HEKİM TAHSİN Sk., KALAMIŞ Sk., KORU YOLU Cd. Cd., SAKIP SABANCI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● HACIAHMET Mh., ATALAY Sk., ATEŞ BÖCEĞİ Sk., BALTABAŞ Sk., CİN DERESİ ÇIKMAZI Sk., CİN DERESİ Sk., GEÇİCİ Sk., HACI AHMET BOSTANI Sk., HACI AHMET KARAKOLU Sk., İPLİKÇİ FIRINI Cd., KURTULUŞ DERESİ Cd., KURTOĞLU Cd., MACAR BOSTANI Sk., PİR HÜSAMETTİN Sk., YENİ BOSTAN Sk., YENİYOL ZARİF Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNEŞ Sk., GÜNAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● CEBECİ Mh., 2558. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KARAYOLLARI Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● DEMİRKAPI Mh., 1. Sk., 2. Sk., AKYILDIZ Sk., ALİCAN Sk., BAĞCILAR ASFALTI Cd., BATTAL Sk., BEGONYA Sk., BİLGE Sk., ÇAĞLAYAN Sk., ÇINAR Sk., EBABİL Sk., GONCA Sk., KASIMPATI Sk., MİNE Sk., OĞUZHAN Sk., ORKİDE Sk., PAPATYA Sk., ŞEHİTLER Sk., YONCA Sk., YENİMAHALLE Mh., 1. Sk., 1/2. Sk., 2. Sk., BALABAN Sk., ÇİMEN Sk., ELVAN Sk., MEVLANA Cd., YEŞİL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● PINARTEPE Mh., DR. SADIK AHMET 1 Cd., ZÜBEYDEHANIM Cd., ŞEHİT CELAL MADENDERE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KARAYOLLARI Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● AYDINLAR Mh., KEMALPAŞA Cd.DESİ Sk., RIDVAN Sk., ÇINARALTI Sk., MEDENİ Sk., OSMANGAZİ Cd.DESİ Sk., AYPARE Sk., MEŞELİK Sk., SAFİR ÇIKMAZI Sk., ŞAN ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KEMER Mh., ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● TUNA Mh., 728. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● PINARTEPE Mh., KILIÇ ALİPAŞA Cd., ATATÜRK Mh., SOYLU Sk., GÖNÜL 2 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., DAMGACI Sk., HÜRRİYET Cd., E5 LONDRA ASFALTI Cd., YILDIRIM BEYAZIT Cd., SEDAT Sk., ÇAMLIDERE Sk., EKİNOBA Mh., ŞİRİN 3 Sk., DENİZLİ Sk., HAZAR Sk., DURMAZ Sk., AYERDEM Sk., AYBERK Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



● KABAKÇA Mh., HALİTPAŞA Cd.DESİ Sk., MALKOÇ Sk., BADEM ÇIKMAZI Sk., LADİK Sk., BEKİRLİ Sk., BEYPINARLAR Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.