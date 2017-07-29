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Yatakta formunuzu koruyacak 10 hareket

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:22:31 HABERTURK.COM

Spordan kaytarmak için hep bir bahanemiz var: Ya vaktimiz yok, ya halimiz! Gelin işi pijamalarla çözelim... Yataktan çıkmadan yapabileceğiniz egzersizlerle güne harika bir başlangıç yapın, dayanıklılığınızı ve esnekliğinizi artırın, kendinizi enerjik hissedin. Dahası postürünüzü düzeltecek bu hareketlerle kan dolaşımınız hızlanacak, konsantrasyonunuz artacak, stresinizden arınacaksınız.

  • 1 Yatakta formunuzu koruyacak 10 hareket
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    HT Cumartesi ekinde yer alan yazıya göre yatakta formunuzu koruyacak 10 hareket!

    1- Sırt üstü pozisyondayken harekete başlayın. Tek yapmanız gereken karın kaslarınızı tutarak bacaklarınızı açıp kapatmak. Derin nefes alın ve bacaklarınızı açın. Nefesi verirken bacaklarınızı kontrollü bir şekilde kapatın. Hareketi 15 kez tekrar ederek 1 seti tamamlayın. 3 sete kadar yapılabilecek bu hareketle hem karın hem iç bacak kaslarınız çalışacak ve kendinizi çok iyi hissedeceksiniz.

     

  • 2 Yatakta formunuzu koruyacak 10 hareket
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    2- Sırt üstü yatın. Bacaklarınızı adeta bir makas gibi kontrollü bir şekilde açıp kapatın. Hareket zorluyorsa arada bacaklarınızı ellerinizle tutabilirsiniz. Ayrıca bu hareketi bacaklarınızın arasına yastık alıp bacaklarınızı yukarı kaldırıp aşağı indirerek de yapabilirsiniz. Derin nefes alıp vermeyi unutmayın. 1 sette 20 kez hareketi tekrar edin. 2 ya da 3 set yapmak yeterli gelecektir.

  • 3 Yatakta formunuzu koruyacak 10 hareket
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    3- Dizlerinizi 60 derece kıvırın ve topuklarınızı yere paralel olacak şekilde kaldırın. Sırtınızı ve kollarınızı sabit olacak ve dizleriniz göğsünüzün üzerine gelecek şekilde kalçalarınızı yerden kaldırın. Karın kaslarınızı kasın, gidebildiğiniz kadar geriye doğru kapanın. Ardından başlangıç pozisyonuna dönün. Bu harekette boyun zedelenmelerine dikkat.

  • 4 Yatakta formunuzu koruyacak 10 hareket
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    4- Dizlerinizin üzerinde durun. Kollarınızı önce yukarı doğru kaldırıp esneyin. Ardından öne doğru hafif şekilde kamburunuzu çıkararak kapanın. Uzayabildiğiniz kadar uzayın. Oturarak yapacağınız bu hareket için önce sağ ayağınızı kalçanızın altına koyun, sol ayağınızı geriye doğru uzatın. 30 saniye bu şekilde kalırken dik durmaya gayret edin. Ardından sol ayağınızı kıvırıp sağ ayağınızı uzatın ve yaklaşık 30 saniye rahatlatın. 

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  • 5 Yatakta formunuzu koruyacak 10 hareket
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    5- Oturarak yapacağınız bu hareket için önce sağ ayağınızı kalçanızın altına koyun, sol ayağınızı geriye doğru uzatın. 30 saniye bu şekilde kalırken dik durmaya gayret edin. Ardından sol ayağınızı kıvırıp sağ ayağınızı uzatın ve yaklaşık 30 saniye rahatlatın.

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