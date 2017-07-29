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2- Sırt üstü yatın. Bacaklarınızı adeta bir makas gibi kontrollü bir şekilde açıp kapatın. Hareket zorluyorsa arada bacaklarınızı ellerinizle tutabilirsiniz. Ayrıca bu hareketi bacaklarınızın arasına yastık alıp bacaklarınızı yukarı kaldırıp aşağı indirerek de yapabilirsiniz. Derin nefes alıp vermeyi unutmayın. 1 sette 20 kez hareketi tekrar edin. 2 ya da 3 set yapmak yeterli gelecektir.