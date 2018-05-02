Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) ileri derecede dolaşım ve solunum yetmezliği çeken hastaların kullanımı için geliştirilen "taşınabilir kan pompasının" ticarileştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

DEÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Silistreli tarafından hazırlanan projenin patent lisanslama ön protokolünün imzalanması nedeniyle rektörlükte tören düzenlendi.

AA'nın haberine göre; DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, törende yaptığı konuşmada, sağlık alanında önemli çalışmalara imza atmayı, Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazlarla insan sağlığına faydalı olmayı, istihdam sağlamayı ve cari açığın kapatılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Protokolün sanayi ayağını oluşturan bir Tıbbi Ürünler AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton ise yenilikçi ve ekonomiye katkı sağlayabilecek projelerin ticarileştirilme sürecini destekledikleri belirterek, "Bu proje için Ar-Ge imkanlarını buluş sahibine ve üniversitenin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Alaton, amaçlarının ABD dahil dünyanın her yerinde taşınabilir kan pompalama cihazının kullanılması olduğunu söyledi.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN POMPA

Prof. Dr. Erdem Silistreli ise ileri derecede kalp ya da akciğer yetersizliği olan hastalarda dolaşımı ve oksijenlenmeyi yapay yoldan sağlayan bir yaşam destek sistemi gerektiğini, sistem sayesinde hastanın toplardamarındaki kirli kanın alındığını, oksijenlendirildiğini ve özel bir kan pompası yardımıyla geri verildiğini dile getirdi.

Taşınabilir kan pompasının yaşam destek sistemi olarak görev yapacağına dikkati çeken Silistreli şunları kaydetti: "Ürün, hem vücuttan büyük pıhtıların çıkarılıp bir süzgeçten geçirilip temiz kanın hastaya geri verilmesi işlemini yapacak hem de genel olarak ileri derecede dolaşım ve solunum yetmezliği olan hastalarda çok kısa sürede ve hastane ortamı dışında bunu taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Kır ve sokak koşullarında dahi takılabilecek, taşınabilir bir ünite olacak. Taşınabilir kan pompası kalp ameliyatlarından çıkışta sorun yaşayanlarda, ağır kalp krizi geçiren hastalarda, kalp ya da akciğer nakli bekleyenlerde, boğulma, zehirlenme gibi durumlarda destek verecek."

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Silistreli, kanı ameliyat sırasında çevirecek pompanın Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ ve DEPARK bünyesinde gelişimini tamamladıklarını, TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Destek Programı'na başvurarak prototipini geliştirdiklerini anlattı.

Bazı hastanelerdeki yüz binlerce lira maliyetli yaşam destek sistemi taşınabilir olmadığı için çok sayıda hastanın yaşamını yitirdiğini dile getiren Silistreli, daha ucuz ve ulaşılabilir cihazlarla hayatların kurtarılabileceğini belirtti.

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