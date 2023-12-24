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        Haberler Yaşam 1 hafta boyunca yeşil çay içerseniz ne olur? Etkilerine inanamayacaksınız!

        1 hafta boyunca yeşil çay içerseniz ne olur?

        Yeşil çay, içeriğindeki antioksidanlar ve faydalı bileşenlerle bilinen bir içecek olmasının ötesinde, vücut üzerindeki etkileriyle de dikkat çeker. Peki, bu sağlıklı içeceğin 1 haftalık düzenli tüketimi vücudunuzda ne gibi değişikliklere yol açabilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:03
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        Yeşil çay, sağlık ve zindelikle ilişkilendirilen bir içecek olarak yıllardır tüketilen bir şifa deposu. Peki, bu çayın günlük yaşamınıza bir hafta boyunca katılmasının, vücudunuzda nasıl etkiler yaratabileceğini hiç düşündünüz mü?

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        YEŞİL ÇAY FAYDALARI NELERDİR?

        Yeşil çayın bilinen faydaları şu şekilde sıralanabilir;

        • Yeşil çay böbrekler için faydalıdır. Böbreklerin salgılamış olduğu zararlı maddeleri vücuttan atmaya yardımcı olur ve bu sayede böbrek taşı oluşumunu engeller.
        • Tansiyonu dengeler.
        • Antioksidan kaynağı olarak güçlü bir bitkisel çaydır.
        • Damar tıkanıklığından kaynaklı problemlere iyi gelir.
        • Farklı kanser türlerine iyi geldiği bazı araştırmalar sonucu desteklenmiştir.
        • Akciğer için faydalıdır.
        • Diş sağlığı için önemlidir, ağızda biriken bakterileri, dişteki plakların oluşumunu engeller.
        • Kış aylarında meydana gelen soğuk algınlığı gibi hastalıklarda bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
        • Stresi önler.
        • Ödem atmanıza yardımcı olur.
        • C vitamini zengini olan yeşil çay enerji verici özelliğe sahiptir.
        • Cilt sağlığı için faydalıdır. Cilde daha canlı bir görünüm katar.
        • Beyinsel fonksiyonlar için faydalıdır.
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        YEŞİL ÇAY ZARARLARI

        Yeşil çayda tüketim miktarı çok önemlidir. Fazla içildiği takdirde istenmeyen olumsuz durumlar meydana gelebilir. Eğer gün içinde 2 fincandan fazla yeşil çay tüketimi yapılırsa uykusuzluk hali, sinir, stres, baş ağrısı, mide bulantısı, iştah kaybı ve kusma gibi durumlar yaşanabilir. Bu yüzden önerilen tüketim miktarının aşılmamasına dikkat edilmelidir.

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        1 HAFTA BOYUNCA YEŞİL ÇAY TÜKETEN KADIN

        Normal hayatında kahve bağımlısı olan Lindsey Rose Black, cildinde yaşadığı problemler sebebiyle Wexler Dermatoloji'den Dr. Shereen Idriss’in ve Manhattan Dermatoloji Merkezi'nden Dr. Sue Ann Wee’nin yolunu tuttu. Doktorlarının kendisine 1 ay boyunca kahve içmemesini öneren Lindsey, buna sadece 1 hafta dayanabileceğini söyledi ve bu süreçte kahve yerine yeşil çay tüketmeye başladı. Lindsey 1. gün kafein almaması sebebiyle baş ağrısı çekti ikinci gün ise psikolojik olarak kendisini daha iyi hissettiğini ve baş ağrısının azaldığını söyledi. Genç kadının üçüncü günü ise daha dinç ve canlı geçti.

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        Yeşil çay tüketiminin dördüncü gününde Lindsey regli oldu ve bu dönemde aslında yüzünün mayın tarlasına döndüğünü söyleyen genç kadın, ilk defa böyle bir durum yaşamadığını ve bu olumlu gelişimin yeşil çay ile bir alakası olduğunu söyledi. Lindsey’ın aynı zamanda dördüncü gün en yoğun hissettiği olay bağırsaklarının düzenli çalışmaya başlaması oldu. Tüketimin 5. günü için artık geceleri daha rahat uykuya daldığını ve sabahları uykusunu almış bir şekilde kalktığını söyleyen Lindsey, göz altı morluklarının yok olduğunu belirtti. Lindsey, altıncı gün kendisini ilk güne göre çok daha iyi hissettiğini ve cildinin pürüzsüz göründüğünü söyledi fakat kafeinsizliğe dayanamadığını da belirtti. Yeşil çay tüketiminin son günü yani yedinci günde Lindsey, değişimin aynaya yansımasına inanamadığını söyledi. Sivilceden eser kalmayan pürüzsüz ve parlak cildi karşısında çok şaşırdığını belirtti. Lindsey'in deney sonundaki son sözleri şöyle oldu:

        "Cilt problemleri yaşayan herkese yeşil çay tüketmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten o bir mucize!"

        Kaynak: Bustle

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        YEŞİL ÇAY BESİN DEĞERİ

        1 fincan normal demleme yeşil çay 0,00 kaloridir. Demleme yeşil çay içeriğinde 0,00 Karbonhidrat(g), 0,15 Protein(g), 0,00 yağ(g), 1,50 Sodyum(mg), 25,50 potasyum(mg), 12,00 Kalsiyum(mg), 0,03 ve Demir barındırır.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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