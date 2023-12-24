Kendisi minik etkisi büyük! Cinsel gücü artırıyor, karaciğeri temizliyor, hazımsızlığı geçiriyor!

Baharatlar arasında adı sıkça duyulan muskat, sadece yemeklere kattığı tat ve lezzetle değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. İşte muskat hakkında bilinmesi gerekenler…

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MUSKAT ZARARLARI

Muskat sütle tüketildiğinde halüsinasyonlara, mide bulantısına, kalp ritminde bozukluğa neden olabilir. Aşırı tüketim sonucu ağızda kuruluk yapabilir.

**Aynı zamanda önemli kronik bir hastalığı olan kişiler, hamileler, emziren anneler, alerjik bir bünyeye sahip olanlar veya özel bir beslenme programı ile beslenenler bu ürünü kullanmadan evvel mutlaka bir uzmana danışmalıdır.