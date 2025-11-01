Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 1 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        1 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?

        Kanalların 1 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 416. bölümü ile izleyicileri kahkahaya boğacak. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 1 Kasım 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:54
        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 1 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV’nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show bu akşam 416. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Star TV’de Bayi Toplantısı filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 1 Kasım 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16:15 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:45 Arka Sokaklar

        02:30 Poyraz Karayel

        04:15 Müzik Arası

        05:15 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Yavru ile Katip

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Veliaht

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Bahar

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Kuruluş Orhan

        13:15 Aşk ve Gözyaşı

        16:00 Gözleri Karadeniz

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aynadaki Yabancı

        00:20 Aşk ve Gözyaşı

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Kral Kaybederse

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Çarpıntı

        19:00 Star Haber

        20:00 Bayi Toplantısı

        22:30 Bayi Toplantısı

        00:30 Sahipsizler

        03:00 Yüksek Sosyete

        05:00 Hanım Köylü

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.13 İstiklal Marşı

        05.15 Yedi Numara

        06.00 Benim Güzel Ailem

        08.35 Kod Adı Kırlangıç

        10.10 Hayallerinin Peşinde

        11.10 Taşacak Bu Deniz

        14.50 Cennetin Çocukları

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01.50 Cennetin Çocukları

        04.20 Yedi Numara

        05.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Kıskanmak

        13.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        16.00 Ben Leman

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Ben Leman

        23.45 Efsane Futbol

        01.30 Sahtekarlar

        04.00 İnadına Aşk

        05.00 Kefaret

        06.00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 MasterChef Türkiye

        16:00 İtiraf Et

        20:00 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 İtiraf Et

        02:30 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        1 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
