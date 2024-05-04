1 Mayıs'ta polise saldıran 52 kişi için tutuklama talebi
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 52 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs'ta çıkan olaylar sırasında yakalanan 35 kişi ile sonrasında kamera kayıtları, yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
65 ŞÜPHELİ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE GÖNDERİLDİ
AA'da yer alan habere göre sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
52 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık ifadelerinin tamamlanan şüphelilerden 52'si, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna muhalefet, Terör Örgütü Propagandası Yapma, Kamu görevlisine direnme' suçlarından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
13 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL KARARI
Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
182 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmış, sonrasında yapılan çalışmalarda 30 şüpheli daha yakalanmıştı.