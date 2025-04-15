1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hangi güne denk geliyor?
1 Mayıs'ın yaklaşmasıyla beraber resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edilen 1 Mayıs Türkiye'de ilk kez 1923 yılında kutlanmaya başlamasının ardından çalışanlar ve öğrenciler tarafından bu özel günün tatil olup olmadığı araştırma konusu oluyor. Resmi tatil günlerinde pek çok kurum kapalı oluyor. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hangi güne denk geliyor?
1 Mayıs 2025 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Türkiye'de resmi tatiller, ulusal bayramlar ve dini bayramlardan oluşuyor. Bu tatiller genellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma yapılmayan günlerdir. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi, hangi güne denk geliyor?
1 MAYIS NE GÜNÜ?
1 Mayıs, yani 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde işçilerin ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanır.
Bu günün kökeni, 1886 yılında Amerika’nın Chicago kentinde işçilerin 8 saatlik çalışma süresi talebiyle başlattığı grevlere ve Haymarket Olayı'na dayanır. Zamanla 1 Mayıs, işçi hakları ve sosyal adalet mücadelesinin simgesi haline gelmiştir.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs 2025 bu yıl Perşembe gününe denk gelmektedir.
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için o gün okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak.