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        Haberler Gündem 1 Mayıs'ta kargo, banka, borsa, sağlık ocağı, eczane, hastane, aile hekimi, AVM ve marketler açık mı, kapalı mı hizmet verecek mi?

        1 Mayıs'ta nereler kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda market, hastane, kargo ve bankalar açık mı?

        Tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. Çarşamba gününe denk gelen bayram, resmi tatil olarak geçiyor dolayısıyla vatandaşlar, 1 Mayıs'ta hangi kurumların hizmet vermeyeceğini araştırıyor. İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hizmet vermeyen ve kapalı olan yerler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 10:58 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:58
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        1 Mayıs İşçi Bayramı'na geri sayım başlarken, vatandaşlar 1 Mayıs'ta nerelerin kapalı olduğunu araştırıyor. Resmi tatil olarak sayılan ve bu sene Çarşamba gününe denk gelen İşçi Bayramı kapsamında birçok kurum, bir günlüğüne hizmet vermeyecek. Peki, 1 Mayıs'ta kargo, banka, borsa, sağlık ocağı, eczane, hastane, aile hekimi, AVM ve marketler açık mı? İşte, merak edilenler...

        2

        1 MAYIS'TA HASTANE, SAĞLIK OCAKLARI, AİLE HEKİMİ VE ECZANELER AÇIK MI?

        1 Mayıs'ta hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek; eczaneler nöbetçi sistemi ile çalışacak. Sağlık ocakları ve aile hekimleri ise çalışmayacak.

        3

        1 MAYIS'TA BORSA VE BANKALAR AÇIK MI?

        Borsa resmi tatillerde kapalı olduğu için 1 Mayıs günü borsalar ve dolayısıyla bankalar da kapalı olacak.

        4

        1 MAYIS'TA PTT VE DİĞER KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?

        PTT, 1 Mayıs resmi tatil olduğu için hizmet vermeyecek ve dolayısıyla dağıtım da yapmayacak.

        Bunun yanı sıra Yurtiçi, MNG, Aras Kargo gibi özel kargo şirketleri de hizmet vermeyecek.

        5

        1 MAYIS'TA AVM'LER VE MARKETLER AÇIK MI?

        Alışveriş merkezleri ve marketler aksi bir açıklama yapılmadığı sürece kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. 1 Mayıs günü hem AVM'ler hem de marketler açık olacak.

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