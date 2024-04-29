1 Mayıs'ta nereler kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda market, hastane, kargo ve bankalar açık mı?
Tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. Çarşamba gününe denk gelen bayram, resmi tatil olarak geçiyor dolayısıyla vatandaşlar, 1 Mayıs'ta hangi kurumların hizmet vermeyeceğini araştırıyor. İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hizmet vermeyen ve kapalı olan yerler...
1 Mayıs İşçi Bayramı'na geri sayım başlarken, vatandaşlar 1 Mayıs'ta nerelerin kapalı olduğunu araştırıyor. Resmi tatil olarak sayılan ve bu sene Çarşamba gününe denk gelen İşçi Bayramı kapsamında birçok kurum, bir günlüğüne hizmet vermeyecek. Peki, 1 Mayıs'ta kargo, banka, borsa, sağlık ocağı, eczane, hastane, aile hekimi, AVM ve marketler açık mı? İşte, merak edilenler...
1 MAYIS'TA HASTANE, SAĞLIK OCAKLARI, AİLE HEKİMİ VE ECZANELER AÇIK MI?
1 Mayıs'ta hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek; eczaneler nöbetçi sistemi ile çalışacak. Sağlık ocakları ve aile hekimleri ise çalışmayacak.
1 MAYIS'TA BORSA VE BANKALAR AÇIK MI?
Borsa resmi tatillerde kapalı olduğu için 1 Mayıs günü borsalar ve dolayısıyla bankalar da kapalı olacak.
1 MAYIS'TA PTT VE DİĞER KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPACAK MI?
PTT, 1 Mayıs resmi tatil olduğu için hizmet vermeyecek ve dolayısıyla dağıtım da yapmayacak.
Bunun yanı sıra Yurtiçi, MNG, Aras Kargo gibi özel kargo şirketleri de hizmet vermeyecek.
1 MAYIS'TA AVM'LER VE MARKETLER AÇIK MI?
Alışveriş merkezleri ve marketler aksi bir açıklama yapılmadığı sürece kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. 1 Mayıs günü hem AVM'ler hem de marketler açık olacak.