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        Haberler Ekonomi Otomobil 1 milyondan fazla araca acil çağrı sistemi sağladı - Otomobil Haberleri

        1 milyondan fazla araca acil çağrı sistemi sağladı

        Otomotiv sektöründe bağlantılı araç çözümleri sunan Vodafone Business, şu anda 35'in üzerinde farklı otomobil markası için toplamda 1 milyondan fazla araca Acil Çağrı Sistemi servisi sağladığını bildirdi. Bunun yanında 300 binden fazla araca e-SIM ve 35 binden fazla araca da bağlantılı araç çözümleri hizmeti veren şirketin, otomobil sürücüleri ve yolcularına teknoloji merkezli bir yolculuk deneyimi sunduğu kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:22
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        1 milyondan fazla araçta acil çağrı sistemi
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        Vodafone Business, otomotiv sektörünün dijital dönüşümüne destek olmayı sürdürürken, bugün 35’in üzerinde otomobil markasına sunduğu servislerle hem markalara hem de sürücülere yeni bir sürüş deneyiminin kapılarını açmayı hedefliyor.

        Yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye’de 1 milyondan fazla araçta Acil Çağrı Sistemi (e-Call) ve 300 binden fazla araçta da e-SIM hizmeti sağlarken, 35 binden fazla araçta ise sahip olduğu altyapısıyla bağlantılı araç (Connected Car) çözümünü aktif olarak sürücülerin kullanıma sunuyor.

        Bugün tüm sektörlerin odağında dijitalleşme ve IoT teknolojilerinin bulunduğunu ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, otomotivin bu alanda en fazla atılım yapan sektörlerin başında geldiğini hatırlattı.

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        Kestioğlu, "Dijitalleşme ve IoT devrimi neredeyse bütün sektörlerde tüm hızıyla devam ederken, bağlantılı araç kavramı da yoğun bir şekilde hayatımıza girmeye başladı. Mobilite dediğimiz kavram, artık bir noktadan bir diğer noktaya ulaşımdan çok daha fazlasına evrilerek, bu yolculuk esnasında sürücü ve yolcuların hayatını kolaylaştıracak bir deneyime dönüşmüş durumda diyebiliriz"

        KAZA ANINDA ARACIN KONUMUNU BİLDİRİYOR

        Verilen bilgiye göre, acil durumlarda otomatik olarak acil yardım çağrısı yapabilen bir sistem olan Acil Çağrı Sistemi (e-Call), otomobil kazası gibi acil bir olayda, araçtaki sensörler ve GPS yardımıyla aracın konumunu ve durumunu acil yardım çağrı merkezine iletebiliyor.

        Acil Çağrı Sistemi hizmeti için araç içerisine üretim sırasında Vodafone Türkiye SIM profilleri entegre ediliyor.

        Bu sayede herhangi bir kaza durumunda araç içerisinde sistemler, kaza anına dair verileri alarak otomatik olarak 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi’ni arıyor.

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