Yılbaşı gecesi hastanelik olan 40 yaşındaki Orhan Kozek'in karnında birkaç aydır büyüme vardı. Başta bu sorunu önemsemeyen Kozek, Van'dan ilk uçakla acil vaka olarak Ankara'ya getirildi ve yılbaşı gecesi ameliyata alındı. Hacettepe Üniversitesi doktorları seferber olarak Kozek'in hayatını kurtardı.

SHOW TV'de yer alan habere göre; ameliyata girdiklerinde Kozek'in kan grubunu dahi bilmeyen doktorlar, tümörü aşırı derecede büyüyen hasta için adeta zamanla yarıştılar.

"20 YILLIK CERRAHİ HAYATIMDA BU KADAR BÜYÜK BİR KİTLEYİ İLK KEZ ÇIKARDIM"

Kozek'in doktoru Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Akdoğan, "20 yıllık üroloji cerrahi hayatımda bu kadar büyük bir kitleyi ilk kez çıkardım" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık iki saatlik ameliyatla hastanın tümörlü böbreği çıkartıldı. Doktorlar, Kozek'in ölümden döndüğünü ve hastanın yoğun bakımda tutulduğunu, herhangi bir aksilik olmazsa birkaç güne kadar taburcu edileceğini söyledi.

Prof. Dr. Bülent Akdoğan

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