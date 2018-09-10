SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Söz konusu iki alanda kazılara son verildi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > 10 yıllık define kazısında fiyasko!

Ordu’da 10 yıllık define kazısında fiyasko

Ordu’nun Akkuş ilçesinde 60 ton altın bulacakları umuduyla 10 yıldır süren define kazısı ise Fatsa’da süren Hazinedaroğlu Konağı’ndaki kazılardan bir şey çıkmadı. Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, söz konusu iki alanda kazıların sonlandırıldığını açıkladı.

10.09.2018 - 14:01 | Güncelleme: İHA

Akkuş ilçesi Alan Mahallesi yakınlarındaki Kevgir Kalesi'nde bulunan 3 odalı mağaranın altında bir papazın gizlediği öne sürülen 60 ton altını çıkartmak için 7 ortaktan oluşan bir grup 2008 yılında harekete geçti. İHA'nın haberine göre, Ordu Müze Müdürlüğünden ruhsatlı olarak alınan 1 aylık kazı izninin ardından paletli kepçe dahil tüm araç ve aletler kullanıldı. Ancak bir aylık arama süresinde bir şey çıkmadı. Aynı grup resmi arama izinlerini her yıl yenileyerek 10 yıl boyunca aynı noktada arama yaptı.

DARPHANE KALESİ

10 yıl boyunca umutla sürdürülen Müzeler Müdürlüğü, Maliye ve İçişleri Bakanlıklarından oluşan komisyon üyelerinin de gözlemcilik yaptığı, jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı ve yaklaşık 150 bin liranın harcandığı kazılarda ‘papazın altınlarına’ ilişkin hiçbir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine kazılara son verildi.

Kevgir kalesi ile ilgili efsane ise şöyle özetleniyor: M.Ö. Pontus Krallığı döneminde darphane olarak kullanıldığı belirlenen Kevgir Kalesi'nde altını işleyen işçilerin kendi aralarında anlaşarak malzemeden çaldıkları ortaya çıkmış. Bunun üzerine kalede çalışan tüm işçiler bir eğlence sırasında içkilerine zehir katılarak zehirlenerek öldürülmüş. Kale içindeki geçiş tünelleri ile altın basma potalarının bulunduğu tüneller taşlarla doldurularak kapatılmış. Efsaneye göre işlenmiş ve işlenmemiş altınlar olmakla beraber 60 tonluk bir altının yer altında kaldığı iddia ediliyor.

KRALIN HAZİNESİ DE FİYASKO

Bu arada Fatsa’da Hazinedaroğlu Konağı çevresinde yapılan ve birkaç yıldır resmi izinle sürdürülen kazılardan da sonuç alınamadı. Ayrıca ismi açıklanmayan bir ilçede ‘200 tonluk kralın hazinesi’ bulunacağı umuduyla yapılan ve 7 yıldır sürdürülen kazılarda fiyaskoyla sonuçlandı.
Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, define kazısında bulunan kişilerin daha çok efsanelerle hareket ettiğini dile getirdi. Toparlak, “Akkuş ilçesinde 10 yıldır papazın altınlarını bulmak amacıyla sürdürülen kazılara son verildi. Define arayanlar genellikle efsanelere dayalı hareket ediyor. İş makinesi getirip arama yapan bile var. 2018 yılı Ocak-Ağustos ayları arasındaki 8 aylık süre içerisinde 10 kazı izni alınmış. Ancak bu kazılarda da bir şey çıkmadı. Bir define bulunsa bile yarısı devlete yarısı kazıyı yapanlara kalıyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X