Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık 1000 gramlık kalp hastası! Dünyada sayılı örneklerden biri | Sağlık Haberleri

        1000 gramlık kalp hastası! Dünyada sayılı örneklerden biri

        Doğuştan kalp hastalığıyla mücadele eden prematüre bebek, Antalya'da anne karnında hastaneye getirildi. Kalbinin sol tarafı gelişmeyen ve akciğerlerden kalbe dönen temiz kanın bir kesede toplandığı tespit edilen prematüre bebek, 32 haftalık ve yalnızca bin gram ağırlığında doğdu. Dünya genelinde bu kadar kritik sağlık sorunuyla doğan ve hayata tutunan sayılı bebeğin olduğunu söyleyen Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel, "Bu bebek, dünyada sayılı örneklerden biri. Doğru tanı ve planlı müdahalelerle minik kalbini yeniden hayata bağladık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:10 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyada sayılı! 1000 gramlık kalp hastası...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Prematüre doğan bebeğin 32 haftalık ve yalnızca bin gram civarında bir kiloya sahip olması riskleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Şaşmazel, “İlk hedefimiz, anne karnındaki dolaşımı yeniden sağlayarak çocuğun büyüyüp kilo almasını sağlamak oldu. İlk aşamada akciğere giden damarlara bant yerleştirerek vücuttaki kan akışını dengeledik. Bebek 45 günlük olduğunda, yeni bir sorun ortaya çıktı. Akciğerlerden dönen kan, kesede birikerek darlığa neden oldu. Durumu fark eder etmez ikinci bir ameliyat planladık. Yaklaşık 2 bin gram ağırlığında olan bebeğimizin ikinci ameliyatında kese ile kalp arasında bağlantı kurduk. Akciğere giden bantları koruyarak anne karnındaki dolaşımı devam ettirdik. Ameliyat sonrası süreci yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takip ettik” dedi.

        "90 GÜNLÜK BEKLEYİŞİN ARDINDAN HAYATİ AMELİYAT"

        Bebeğin gelişimini sabırla takip ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Şaşmazel, “90 günün sonunda, bebeğimiz 3,5 kilogramı aştı ve hayati önem taşıyan üçüncü ameliyatı gerçekleştirdik. Kalbin sol tarafının gelişimi yetersiz olduğu için üçüncü ameliyatta sol kalbe yönelik bir operasyon yaptık. Böylelikle vücuda dengeli kan akışını sağlayarak hayati bir adım atmış olduk” diye konuştu.

        Ameliyat başarısının temelinde ekip dayanışması olduğunu belirten Prof. Dr. Şaşmazel, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu bebek, dünya üzerinde bu şekilde hayatta kalan sayılı örneklerden biridir. Bu başarı, anne karnında yapılan doğru tanı ve planlı işlemler sayesinde geldi. Kalp cerrahisi, yeni doğan yoğun bakım hemşireleri, anestezi doktorları ve yeni doğan uzmanları, büyük bir özveriyle çalıştı. Başarı, ekip işidir.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu